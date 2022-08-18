Сказочное везение и большие деньги: что нужно сделать знакам до начала осени, чтобы притянуть удачу магнитом

Гороскоп на сентябрь 2022 / ua.depositphotos.com

С 18 августа Венера поселится в Юпитере и это время станет окном новых возможностей для каждого из знаков зодиакального круга. Венера не будет выбирать любимчиков, однако для того, чтобы поймать удачу за хвост нужно не полениться и сделать первый шаг.

О том, какие подарки судьбы ждут знаки в первом месяце осени, читайте в материале: Гороскоп на сентябрь 2022: Близнецам – расставание, Весам – большой куш, Козерогам – знаки судьбы.

Гороскоп на осень 2022 – Овен

В сентябре начинается новый год по славянскому календарю. Овнам следует довести до конца начатые дела и решить важные вопросы. Также нужно раздать долги и укрепить деловые контакты. Не исключено, что в начале осени вам понадобится солидная сумма денег на долгожданную покупку.

Гороскоп на осень 2022 – Телец

До наступления золотой поры Тельцам нужно разобраться в отношениях с людьми. Это период, когда вы должны сделать первый шаг к примирению и наладить отношения с родными и близкими. Присмотритесь к своему окружению, возможно, есть смысл распрощаться с теми, кто тормозит ваше движение вперед.

Гороскоп на осень 2022 – Близнецы

Близнецы в конце лета могут пережить не самый простой период как в профессиональной, так и в личной сферах. Лучшим решением, которое поможет снять нервозность и полечить душу станет отдых. Отправляйтесь в отпуск и восстановите свои жизненные силы. С новыми силами вы сможете принять верные решения.

Гороскоп на осень 2022 – Рак

Последний месяц лета будет довольно успешным для тех Раков, кто не привык сидеть, сложа руки. Поставьте перед собой как можно больше целей, энергии и сил хватит даже на самые смелые планы. Родные и близкие люди поддержат вас в любых начинаниях.

Гороскоп на осень 2022 – Лев

Огненные Львы не особо любят признавать свои собственные ошибки. Однако для того, чтобы достичь успеха в осенний период, вам стоит признать тот факт, что не всегда окружающие виноваты в ваших промахах. Конец августа принесет выгодное деловое предложение, не спешите от него отказываться.

Гороскоп на осень 2022 – Дева

Привычка Дев критиковать окружающих по малейшему поводу может обернуться массой проблем в конце лета. Прежде чем высказать свое мнение, остановитесь и подумайте, а действительно ли это важно. Если без этого не обойтись, подбирайте только железные аргументы.

Гороскоп на осень 2022 – Весы

Когец августа будет не лучшим временем для представителей воздушного знака. Всему виной лень и невнимательность. Рассеянность Весов может обернуться неприятностями. Чтобы не спугнуть удачу, необходимо взять себя в руки и выработать привычку пунктуальности.

Гороскоп на осень 2022 – Скорпион

В этом периоде Скорпионы могут почувствовать неуверенность в собственных силах. Попробуйте делать то, что вам нравится или о чем давно мечтали. Какое-то необычное хобби ли занятие поможет поднять самооценку и почувствовать себя лучше. Ваш комфорт станет главной составляющей успеха осенью.

Гороскоп на осень 2022 – Стрелец

До конца лета Стрельцам нужно больше внимания обращать на свое внутреннее состояние. Побалуйте себя новым платьем, маникюром и любимым десертом. Удовлетворив свои "хотелки" вы сможете восстановить свой ресурс, который точно пригодится осенью.

Гороскоп на осень 2022 – Козерог

Козероги – главные трудоголики гороскопа. Они привыкли трудится не покладая рук, пробивая путь к успеху. До начала осени вам следует замедлить этот бешеный ритм, выдохнуть и расслабиться. Попробуйте экстремальные виды спорта, это поможет выплеснуть адреналин и подарит массу новых впечатлений.

Гороскоп на осень 2022 – Водолей

В этом периоде у Водолеев появляется шанс укрепить свое финансовое положение. Не исключено, что у вас появится дополнительный источник дохода. Интересных предложений будет не занимать. Также стоит навести порядок и в личной жизни, поговорите по душам с родными людьми и второй половинкой. Это поможет укрепить отношения и решить назревающие проблемы.

Гороскоп на осень 2022 – Рыбы

Представители знака стихии воды до конца лета должны сделать как можно больше полезного для окружающих. Помогите тем, кто попал в трудную жизненную ситуацию, благие дела вернуться к вам сторицей. Не забывайте и про отдых, ведь с первых дней осени вам придется работать не покладая рук.

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