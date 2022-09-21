Сказочная удача и невероятные перемены: 3 знака, которым мощно подфартит в день осеннего равноденствия 2022

Они смогут воплотить задуманное.
Для трех представителей зодиакального круга один из самых энергетически сильных дней года – день осеннего равноденствия 2022 станет периодом новых возможностей, которые помогут изменить жизнь к лучшему или начать все с чистого листа.
О том, кому из знаков средина осени принесет щедрые подарки и неожиданные повороты судьбы, читайте в материале: Гороскоп на октябрь 2022: Близнецам – испытания, Весам – исполнение желаний, Рыбам – большие деньги.
Астрологи назвали знаки, для которых день осеннего равноденствия станет временем перемен. Им удастся воплотить в жизнь задуманное.
Осознают ошибки и добьются желаемого
В конце сентября в жизни Близнецов наступит переломный момент, который будет решающим и определит дальнейшее будущее. Проанализировав свои ошибки и действия, вы сможете выбрать правильный путь. Представители воздушного знака смогут осознать свои ошибки и понять, что было источником проблем в последнее время. Вы получите ценный опыт и построите четкий план для достижения задуманного. Перед вами открыты любые двери, важно не упустить возможность.
Прислушаются к интуиции и сигналам свыше
Интуиция в конце месяца у Раков будет работать как часы. Прислушивайтесь к ее подсказкам, это поможет избежать ошибок и принять верное решение. Будьте внимательны к подсказкам Вселенной, она может посылать знаки судьбы, которые помогут решить сложные проблемы. Ваше финансовое положение укрепится, и появятся больше возможностей для профессионального роста. В личной жизни возможны приятные перемены, одинокие Раки смогут встретить свою вторую половинку уже в начале октября.
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Проработают свои слабые стороны
В день осеннего равноденствия Львам представится возможность начать жизнь с чистого листа. В этот день критическое мышление и смекалка станут вашими главными помощниками и приведут к успеху. В течении недели после осеннего равноденствия чаще обращайтесь к ним. Так вы сможете распознать свои слабые стороны и поработать над ними. От вашей активности будет зависеть счастливое будущее, которое вы создаете своими руками.
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