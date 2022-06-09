Скандальные показания Медведчука – астролог рассказал, посадят ли Порошенко

Астролог Влад Росс рассказал, сядет ли Порошенко в тюрьму / Коллаж Главред

Несмотря на скандальные показания, которые начал давать кум Путина Виктор Медведчук и в которых в крайне дурном свете предстает экс-президент Украины Петр Порошенко, тюрьма Порошенко не светит. Об этом в комментарии Главреду рассказал астролог Влад Росс.

По словам астролога, в годовом гороскопе Порошенко ярко выражен дом заграницы, дальних поездок и путешествий.

"В годовом соляре Петра Алексеевича нет ничего, что указывало бы на грозящее ему заточение или посадка в тюрьму", – отметил Влад Росс.

Астролог убежден, что действия экс-президента расследоваться будут, но его не посадят.

"Не исключена договоренность Порошенко с властью о том, что его трогать не будут при условии, что он не будет участвовать в политической борьбе и выборах, но как только нарушит договоренность – его закроют", – добавил Росс.

По крайней мере, в 2022 году, как утверждает Влад Росс, Петра Порошенко не возьмут под стражу и не посадят, да в последующие годы – тоже.

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"Как только военное положение в Украине отменят, а это, вероятнее всего, случится в конце 2022 или в начале 2023 года, Порошенко уедет за границу и будет тихо там жить. Ему дадут возможность уехать", – заверил астролог.

Напомним, ранее астролог Влад Росс предсказал, когда закончится война в Украине, Путин уйдет от власти, Крым вернется под контроль Украины, а Крымский мост исчезнет.

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