Ситуация в Киеве спокойная и контролируемая - Национальная гвардия Украины

Полиция и НГУ делают все для сохранения покоя Киевлян.
На странице НГУ в Facebook появилась приободряющая новость - ситуацию в Киеве контролируют Полиция вместе с военнослужащими Национальной гвардии Украины.
"Ситуация в Киеве спокойная и контролируемая.
Полиция вместе с военнослужащими Национальной гвардии Украины решительно несет службу по обеспечению общественной безопасности и порядка.
Также правоохранители проводят разъяснительную работу с людьми по вопросам мер личной безопасности и поведения в экстремальных ситуациях.
Ситуация в столице полностью под контролем. Призываем киевлян не паниковать, внести свой вклад в правоохранительные органы при исполнении служебных обязанностей, ведь все, что мы делаем, необходимо для обеспечения безопасности в городе", - сообщает НГУ.
Ранее в КГГА сообщили, что в Киеве объявлена воздушная угроза. Власти призывают срочно проследовать в укрытие гражданской защиты в случае включения сирен.
Президент РФ Владимир Путин заявил в ночь на четверг, 24 февраля, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.