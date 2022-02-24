Ситуация в Киеве спокойная и контролируемая - Национальная гвардия Украины

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На странице НГУ в Facebook появилась приободряющая новость - ситуацию в Киеве контролируют Полиция вместе с военнослужащими Национальной гвардии Украины.

"Ситуация в Киеве спокойная и контролируемая.

Полиция вместе с военнослужащими Национальной гвардии Украины решительно несет службу по обеспечению общественной безопасности и порядка.

Также правоохранители проводят разъяснительную работу с людьми по вопросам мер личной безопасности и поведения в экстремальных ситуациях.

Ситуация в столице полностью под контролем. Призываем киевлян не паниковать, внести свой вклад в правоохранительные органы при исполнении служебных обязанностей, ведь все, что мы делаем, необходимо для обеспечения безопасности в городе", - сообщает НГУ.

Ранее в КГГА сообщили, что в Киеве объявлена воздушная угроза. Власти призывают срочно проследовать в укрытие гражданской защиты в случае включения сирен.

Президент РФ Владимир Путин заявил в ночь на четверг, 24 февраля, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.