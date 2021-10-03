Ситуация обостряется: инфекционист предупредил о серьезном всплеске коронавируса в Украине

Вадим Аристов / Главред

Инфекционист и консультант по управлению изменениями Revival Institute for Future Вадим Аристов рассказал, что нас ожидает значительно больший скачок заболеваемости коронавирусной инфекцией.

Также, Вадим Аристов ответил на вопрос, будут ли побиты в ближайшее время антирекорды прошлого сезона по количеству новых случаев заболеваемости в сутки.

"Прежде всего максимальные цифры зависят от желания правительства их показать. У нас данные сначала собираются в СНБО, а дальше уже показывают. Вполне возможно, что полученные цифры будут подвергаться коррекции. Тогда мы, как в России, будем анализировать реальную ситуацию по каким-то косвенным признакам и устанавливать, что насколько скорректировали. Например, будем считать избыточную смертность, то есть смертность за определенный период, которая превышает доэпидемические показатели смертности за аналогичные периоды предыдущих лет", - сказал Аристов во время чата на Главреде.

Он отметил, что вакцинация эффективна не на 100% – по оценкам Израиля.

"Летом ее эффективность (вакцинации - ред.) средняя между группами с разной продолжительностью от введения последней дозы, составляла лишь 39%. Дельта тоже вносит свои коррективы, потому что частично обходит вакцинальную защиту. Даже если бы у нас было вакцинировано 50% населения, мы бы имели на 50-100% большую заболеваемость, чем весной. Потому что человек, инфицированный Дельтой, может заразить 6-8 других людей. Весной этот показатель составлял около 2,7.

Реклама

То есть этот вариант намного заразнее. А еще остается огромное количество людей, не накрытых вакцинацией. То есть нас ожидает значительно больший скачок, фактически вдвое больший, который мы можем тормозить противоэпидемическими мерами. Или локдаунами, но их не хотят вводить", - добавил инфекционист.

Читайте такжеИнфекционист рассказал, почему коронавирус мог "сбежать" из лаборатории в Китае

Отметим, Вадим Аристов также назвал основные противопоказания к вакцинации от коронавируса.

Также Аристов рассказал, почему сейчас категорически нельзя снимать маски.