Ситуация на границе с Украиной: Германия призывает к диалогу с Путиным

Хайко Маас выступил за диалог с Россией / REUTERS

Германия выступает за использование всех возможностей для диалога с Россией по ситуации на границе с Украиной. Берлин потребовал от Москвы прозрачности передвижения российских войск, говорится в сегодняшнем заявлении Хайко Мааса.

"Мы должны использовать все возможности для диалога с Россией в НАТО", - написал Маас в Twitter по итогам встречи глав МИД стран-участниц Альянса.

Маас подчеркнул, что все страны требуют от Москвы прозрачности передвижения российских войск. При этом министр отметил, что в случае нарушения территориального суверенитета Украины Россия столкнется с серьезными экономическими и политическими последствиями.

Он также добавил, что в ходе встречи министров состоялся первый обмен мнениями о новой стратегической концепции НАТО.

"Мы хотим расширить роль Альянса в политической координации. Разоружение должно стать приоритетом", - уточнил Маас.

Реклама

Читайте такжеОружие Газпрома против Европы Северный поток-2 "забыли" в тексте новой коалиции в Германии

Напомним, ранее заявил советник главы ОП, спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович говорит, что наступление российских войск на территорию Украины приведет к потере боеспособности Вооруженных сил России и поставит под вопрос существование политического режима Владимира Путина.

Дотого бывший руководитель украинского МИД Павел Климкин говорил - руководитель России, страны-агрессора, Владимир Путин может прибегнуть к масштабным провокациям против Украины. Но гарантии такового развития событий отсутствуют.