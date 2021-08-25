Синоптик рассказала, когда в Украину вернется жара до +33

Погода в Украине на конец лета / ua.depositphotos.com

Погода в Украине в ближайшие выходные значительно изменится. В Украине ожидается потепление, и температура воздуха повысится до +33 градусов.

"В ближайшие воскресенье – понедельник температура прыгнет в Киеве до +30...+33 градусов. Но ненадолго", – сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

А вот в четверг, 26 августа, в столице, по словам синоптика, будет "промозгло и свежо". Днем ожидается дождь и гроза, температура до +19 градусов.

28 августа дожди покинут почти все области. Грозы будут в Черниговской, Киевской, Житомирской, Черкасской, Винницкой, Кировоградской, Одесской областях. Днем в западной части будет +17 +23, а ночью +6 +11. В восточной части будет +23 +30, а ночью +12 +16.

29 августа прогнозируют дожди в западных областях.

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Температура воздуха в восточной части Украины составит +26 +31, а ночью +13 +16. В западной части днем будет +17 +27, а ночью +9 +13.

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Погода в Украине - о чем ранее писал Главред:

Главный народный синоптик страны Леонид Горбань рассказал о погоде на осень 2021 года. Так, в сентябре украинцев ждет еще 10 теплых дней. Но затем пойдут дожди и похолодание. Октябрь будет сухим, но с ночными морозами. В ноябре же, по словам синоптика, холода продолжатся. Также ожидаются осадки, в том числе ранний снег.

Горбань также добавил, что зима 2021 года в Украине будет, вероятно, холодной – в декабре возможны сильные морозы и ледяные дожди уже в первой декаде месяца. А во второй - ожидаются небольшие снегопады.