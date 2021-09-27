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"Синдром Пугачевой" и коронавирус: астролог рассказал, что ждет Ани Лорак

27 сентября 2021, 07:10

Астролог Влад Росс предупредил Ани Лорак о большой опасности несчастных случаев и ДТП.

Астролог составил гороскоп для Ани Лорак
Астролог Влад Росс рассказал, вернется ли когда-нибудь Ани Лорак в Украину / instagram.com/anilorak/

Строящая карьеру в Российской Федерации украинская певица Ани Лорак 27 сентября отмечает свое 43-летие. Астролог Влад Росс по просьбе Главреда составил гороскоп артистки и рассказал, сможет ли она когда-нибудь вернуться в Украину или же будет вынуждена оставаться изгнанницей на родине и жить до конца дней в России.

Астролог заверил, что Ани Лорак не собирается навсегда отказываться от Украины, хотя выбор уже сделала в пользу России.

"Луна в гороскопе Лорак – в двойственном знаке Зодиака Близнецы, а Меркурий – в двойственных Весах. В жизни такого человека все в двух экземплярах: две страны, два гражданства, два дома, недвижимость в Киеве и недвижимость в Москве… Ани Лорак хорошо и спокойно чувствует себя, живя на две страны", – рассказал Влад Росс.

По мнению астролога, если популярность Лорак в России сойдет на нет, она вернется в Украину. Но случится это не раньше, чем Путин уйдет от власти в России, добавил он.

Ближайший год в жизни Ани Лорак – это период, когда она должна затаиться ради собственной безопасности, считает Влад Росс.

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"Почти весь год будет сохраняться большая вероятность неприятных сюрпризов в поездках – ДТП и несчастных случаев. Также я бы не советовал Ани Лорак прыгать с парашютом и порекомендовал бы консультироваться с астрологом, чтобы понимать, когда ей можно летать самолетами, когда – нет. Луна в ее гороскопе в Доме катастроф, плюс в соединении с Черной Луной. В этом году Ани Лорак может попасть в серьезное ДТП или стать жертвой несчастного случая", – предостерег Росс.

Кроме того, астролог считает, что Ани Лорак в этом году может постичь такая же беда, как и певицу МакSим.

"Очень велик риск заболеть коронавирусом или воспалением легких. Очень большая опасность для легких!", – подчеркнул Влад Росс.

Что касается личной жизни певицы, то, по мнению астролога, в этой сфере Ани Лорак ждут перемены.

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"Уран в оппозиции к Венере говорит о том, что Лорак в очередной раз может с кем-то расстаться и найти очередного молодого любовника. Вообще, у нее может проявиться "синдром Аллы Пугачевой": чем старше она будет становиться, тем моложе любовников она будет выбирать. Более того, Уран в соединении с Венерой также указывает на лесбиянство, то есть у нее возможны романтические увлечения женщинами. Ну, или же это могут быть нетрадиционные сексуальные игры, например, с двумя мужчинами или с целой когортой женщин. Ани Лорак очень раскрепощена в этом плане и очень сексуальна", – отметил Влад Росс.

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