Симптомы заболевания печени: восемь ранних признаков цирроза, которые нельзя игнорировать

Каждая из этих четырех причин может вызвать заболевание печени / Flickr/ Providence Health Care Vancouver Follow

Печень является неотъемлемым органом, выполняющим в организме человека 500 функций, включая борьбу с инфекциями, преобразование пищи в энергию и помощь организму в избавлении от шлаков.

По информации Express.co.uk, однако печень подвержена риску из-за ряда факторов, включая диету, употребление алкоголя, инфекции и даже генетические факторы, вызывающие заболевание печени. Каждая из этих четырех причин может вызвать заболевание печени, и, если его не выявить на достаточно ранней стадии, может быть нанесен серьезный ущерб.

Старший фармацевт Pharmacy2U Фил Дэй сообщил, что с начала пандемии коронавируса наблюдается рост алкогольных заболеваний печени.

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Дэй сказал: "За последние 18 месяцев смертность от алкогольной болезни печени выросла на беспрецедентный 21 процент по сравнению с увеличением на 2,9 процента в период с 2018 по 2019 год. Пандемия сместила многих в сторону употребления алкоголя, и по мере возобновления общественных мероприятий пьянство других может продолжать расти".

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Однако связанное с алкоголем заболевание печени - лишь один из четырех видов заболеваний печени, которые могут развиться у человека.

Четыре вида заболеваний печени:

- Связанная с алкоголем жировая болезнь печени - когда печень повреждена в результате злоупотребления алкоголем.

- Неалкогольная жировая болезнь печени - накопление жира в печени в клетках печени.

- Вирусный (гепатит) - воспаление (опухоль) печени, вызванное вирусной инфекцией.

- Аутоиммунный (хронический гепатит) - тяжелая форма гепатита, при которой клетки крови атакуют и разрушают клетки печени.

К сожалению, проблемы с печенью обычно развиваются незаметно, без явных симптомов на ранних стадиях.

British Liver Trust объясняет: "Когда симптомы развиваются, это, скорее всего, происходит из-за рубцевания печени в результате повреждения. Это называется циррозом".

Если у вас цирроз, вы можете заметить один или несколько из перечисленных ниже симптомов.

Если вы беспокоитесь о своей печени или у вас есть какие-либо симптомы - обратитесь к терапевту и запишитесь на прием.

в целом постоянно чувствую себя нездоровым и усталым

потеря аппетита

потеря веса и мышечная атрофия

плохое самочувствие (тошнота) и рвота

боль в области печени

маленькие капилляры паучьей формы на коже выше уровня талии (паучьи ангиомы)

пятнистые красные ладони

нарушенный режим сна

Когда печень изо всех сил пытается функционировать, есть несколько симптомов.