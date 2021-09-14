Симптомы сердечного приступа: четыре предупреждающих знака, которые могут появиться за неделю до смертельного события

Острый коронарный синдром - это термин, используемый для описания ряда состояний / Patricia Wong / flickr.com

Сердечный приступ - это серьезная неотложная медицинская помощь, когда приток крови к сердцу внезапно блокируется, обычно из-за тромба. Требуется быстрая реакция, чтобы предотвратить риск необратимого повреждения сердечной мышцы.

К сожалению, незнание симптомов часто снижает скорость реакции.

Большинство людей связывают сердечные приступы с болью в груди, но исследования показывают, что это не всегда надежный индикатор серьезного сердечного осложнения, пишет Express.co.uk.

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Фактически, одно исследование предлагает четыре альтернативных симптома, которые обычно появляются за неделю до сердечного приступа.

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Исследователи проанализировали данные исследования GENESIS PRAXY, в котором отслеживается состояние здоровья пациентов, проходящих лечение от острого коронарного синдрома в учреждениях в Канаде, Швейцарии и США.

Острый коронарный синдром - это термин, используемый для описания ряда состояний, связанных с внезапным снижением притока крови к сердцу. Одно из таких состояний - сердечный приступ.

В исследование было включено 1145 пациентов, все из которых были в возрасте 55 лет и моложе и перенесли острый коронарный синдром в период с 2009 по 2013 год.

Примерно треть участников составляли женщины.

В целом, большинство пациентов сообщили о появлении по крайней мере одного предупреждающего признака острого коронарного синдрома за неделю до их события.

Наиболее частые симптомы были сходными у мужчин и женщин и включали необычную усталость, нарушения сна, беспокойство, слабость или дискомфорт в руках.

Боль в груди была редкой, и только четверть участников испытывали этот характерный симптом за неделю до сердечного приступа.

Однако только 72 процента мужчин испытали ранние симптомы по сравнению с 85 процентами женщин.

Женщины также значительно чаще обращались за медицинской помощью по поводу этих симптомов, чем мужчины.

Авторы также отмечают, что немногие пациенты начали лечение после появления предупреждающих признаков, и менее 40 процентов пациентов начали терапию, такую ​​как артериальное давление и лекарства, снижающие уровень холестерина.

Использование профилактического лечения было одинаковым как среди мужчин, так и среди женщин, включенных в исследование.

Хотя в этом исследовании женщины чаще испытывали ранние симптомы, они также чаще обращались за помощью по поводу этих симптомов, чем мужчины.

Анализ также показал отсутствие различий в лечении сердечно-сосудистых заболеваний у мужчин и женщин.

Как реагировать на сердечный приступ

"Если у вас случился сердечный приступ, важно, чтобы вы отдыхали, пока ждете скорую помощь, чтобы избежать ненужной нагрузки на сердце", - поясняет NHS.

Тело здоровья продолжает: "Если аспирин доступен и у вас нет на него аллергии, медленно разжевывайте, а затем проглотите таблетку взрослого размера (300 мг), пока ждете скорую помощь".

Аспирин - это лекарство, которое помогает разжижать кровь и улучшает приток крови к сердцу.

Не откладывайте, потому что вам кажется, что больницы слишком загружены.

"У NHS все еще есть системы для лечения людей от сердечных приступов. Если вы задержитесь, у вас больше шансов получить серьезное повреждение сердца, и вам с большей вероятностью понадобится интенсивная терапия, и вы проведете больше времени в больнице", - предупреждает British Heart Foundation (BHF).