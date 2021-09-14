УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Новости

Симптомы сердечного приступа: четыре предупреждающих знака, которые могут появиться за неделю до смертельного события

14 сентября 2021, 16:24

К сожалению, незнание симптомов часто снижает скорость реакции.

Сердце
Острый коронарный синдром - это термин, используемый для описания ряда состояний / Patricia Wong / flickr.com

Сердечный приступ - это серьезная неотложная медицинская помощь, когда приток крови к сердцу внезапно блокируется, обычно из-за тромба. Требуется быстрая реакция, чтобы предотвратить риск необратимого повреждения сердечной мышцы.

К сожалению, незнание симптомов часто снижает скорость реакции.

Большинство людей связывают сердечные приступы с болью в груди, но исследования показывают, что это не всегда надежный индикатор серьезного сердечного осложнения, пишет Express.co.uk.

Читайте такжеТо, как вы принимаете душ, может травмировать ваше сердце и мозг

Фактически, одно исследование предлагает четыре альтернативных симптома, которые обычно появляются за неделю до сердечного приступа.

Реклама

Исследователи проанализировали данные исследования GENESIS PRAXY, в котором отслеживается состояние здоровья пациентов, проходящих лечение от острого коронарного синдрома в учреждениях в Канаде, Швейцарии и США.

Острый коронарный синдром - это термин, используемый для описания ряда состояний, связанных с внезапным снижением притока крови к сердцу. Одно из таких состояний - сердечный приступ.

В исследование было включено 1145 пациентов, все из которых были в возрасте 55 лет и моложе и перенесли острый коронарный синдром в период с 2009 по 2013 год.

Примерно треть участников составляли женщины.

В целом, большинство пациентов сообщили о появлении по крайней мере одного предупреждающего признака острого коронарного синдрома за неделю до их события.

Наиболее частые симптомы были сходными у мужчин и женщин и включали необычную усталость, нарушения сна, беспокойство, слабость или дискомфорт в руках.

Боль в груди была редкой, и только четверть участников испытывали этот характерный симптом за неделю до сердечного приступа.

Однако только 72 процента мужчин испытали ранние симптомы по сравнению с 85 процентами женщин.

Женщины также значительно чаще обращались за медицинской помощью по поводу этих симптомов, чем мужчины.

Авторы также отмечают, что немногие пациенты начали лечение после появления предупреждающих признаков, и менее 40 процентов пациентов начали терапию, такую ​​как артериальное давление и лекарства, снижающие уровень холестерина.

Использование профилактического лечения было одинаковым как среди мужчин, так и среди женщин, включенных в исследование.

Хотя в этом исследовании женщины чаще испытывали ранние симптомы, они также чаще обращались за помощью по поводу этих симптомов, чем мужчины.

Анализ также показал отсутствие различий в лечении сердечно-сосудистых заболеваний у мужчин и женщин.

Как реагировать на сердечный приступ

"Если у вас случился сердечный приступ, важно, чтобы вы отдыхали, пока ждете скорую помощь, чтобы избежать ненужной нагрузки на сердце", - поясняет NHS.

Тело здоровья продолжает: "Если аспирин доступен и у вас нет на него аллергии, медленно разжевывайте, а затем проглотите таблетку взрослого размера (300 мг), пока ждете скорую помощь".

Аспирин - это лекарство, которое помогает разжижать кровь и улучшает приток крови к сердцу.

Не откладывайте, потому что вам кажется, что больницы слишком загружены.

"У NHS все еще есть системы для лечения людей от сердечных приступов. Если вы задержитесь, у вас больше шансов получить серьезное повреждение сердца, и вам с большей вероятностью понадобится интенсивная терапия, и вы проведете больше времени в больнице", - предупреждает British Heart Foundation (BHF).

viber
здоровье
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Усекновение главы Иоанна Крестителя – открытки и душевные пожеланияУсекновение главы Иоанна Крестителя – открытки и душевные пожелания Когда День нефтяника в Украине в 2021 году: дата, поздравления, открыткиКогда День нефтяника в Украине в 2021 году: дата, поздравления, открытки Морозы до -7, дожди и еще одно бабье лето: подробный прогноз погоды на октябрь в УкраинеМорозы до -7, дожди и еще одно бабье лето: подробный прогноз погоды на октябрь в Украине У 4-летнего сына известной украинской певицы случился инсультУ 4-летнего сына известной украинской певицы случился инсульт В Азовском море размножается хищник, опаснее медузВ Азовском море размножается хищник, опаснее медуз

Последние новости

16:50

Украина снова разрешит вывозить лес-кругляк: Рада намерена принять решение по требованию ЕС

16:44

Родственники опознали и похоронили: украинке 2 года пришлось доказывать в суде, что она жива

16:38

Выпрыгнул из штанов: Жириновский опозорился, критикуя Путина на росТВ Видео

16:25

Тело выбросили в лес: на Буковине ограбили и жестоко убили мужчину, который ехал купить авто Видео

16:24

Симптомы сердечного приступа: четыре предупреждающих знака, которые могут появиться за неделю до смертельного события Видео

Реклама
16:00

Гороскоп на 15 сентября для всех знаков Зодиака: измена, неприятное известие или разочарование Видео

15:52

Изнасиловали и вывезли за село: под Полтавой судят знакомых погибшей 16-летней девушки

15:52

Миллиард деревьев Зеленского: во сколько Украине обойдется проект президента

15:37

День ангела в октябре 2021 по церковному календарю: кто отмечает именины

15:33

"До последнего верил в чудо": внезапно умерла участница шоу Мастер Шеф

15:29

Минималка для врачей – 20 000 грн, стипендия 2000: Кабмин раскрыл бюджет на будущий год

15:22

"Я детей умножу на ноль": в Киеве неадекват обматерил девочку в очереди, которая хотела купить маску Видео

15:10

Рецепт осеннего шедевра: самая вкусная фаршированная тыква Видео

15:10

В одесской многоэтажке рухнул лифт: мама з двумя детьми чудом остались живы

15:02

Вещи, которые нужно выбросить из своего гардероба уже сегодня Видео

14:38

По программе Зеленского "Большая стройка" тестируют новый формат экстренной медицинской помощи

14:37

Наплевали на языковой закон: в Хмельницком копы отказались говорить на украинском Видео

14:35

В Украине вырастут зарплаты, но через год: Шмыгаль обещает украинцам по 17,5 тыс. грн в месяц Видео

14:32

Не сдержал смех: Шмыгаль отреагировал на инициативу перехода Украины на латиницу Видео

14:28

Перелом ключицы и ушиб: в Киеве в магазине Эпицентр на ребенка рухнул шкаф Фото Видео

Реклама
14:09

Цвета "по-маленькому": названы пять признаков нездорового организма Видео

13:48

Налетит осенний дубак, врежет летняя жара: украинцам пообещали второе бабье лето Видео

13:27

Когда Михайлово чудо 2021: дата, традиции и запреты дня, молитва

13:24

В моду на осень 2021 входит полушэг - немного лохматая стрижка на длинные волосы в стиле 70-х Фото

13:23

В украинских магазинах выявили более 70 тыс. опасных товаров: что продавали людям Видео

13:12

Шантаж Газпрома из-за СП-2 обрушил газовый рынок Европы: Шмыгаль предупредил о цене на газ в Украине Видео

13:10

Путин ушел на самоизоляцию из-за коронавируса

12:58

"Не верим Западу": Украина должна превращаться в гибкое военное государство - Кулеба Видео

12:45

Перевод часов на зимнее время 2021 в Украине: дата, чем вреден

12:39

В Кабмине рассказали, как в Украине будет работать транспорт во время возможного локдауна Видео

12:27

Обязательную вакцинацию от коронавируса в Украине вводить не будут — Шмыгаль

12:23

"Одесса — это не Украина": переехавший из РФ россиянин "зашкварился" скандальным заявлением

12:14

Ученые узнали, как городской шум влияет на развитие слабоумия Видео

12:00

День святого Николая 2021: нельзя делать на Николу Зимнего Видео

12:00

Украина ожидает $750 млн от МВФ к декабрю, все условия выполнены – Шмыгаль Видео

11:55

Евгения Власова заявила, что никогда не любила своего мужа Видео

11:40

Установят в ТРЦ видеокамеры: в Украине начнут следить за соблюдением карантина

11:39

В Луцке обвиняемый в изнасиловании рецидивист сбежал из зала суда: появились приметы Видео

11:30

Чат с инфекционистом Вадимом Аристовым

11:26

Пытали и заставили отдать биткоины: в Киеве сотрудники СБУ похитили и вывезли в лес мужчину Видео

Реклама
11:23

"Очень обидно": Эктор Хименес-Браво рассказал о гноблении в Украине

11:18

"Болен, но умен и хитер": на Луганщине сбежал маньяк, который убил лучшего друга и родную тетю Видео

10:57

Родители оставили ребенка на знакомых: годовалая девочка выпала из окна многоэтажки в Харькове

10:54

Крепостная 3 сезон - актеры открыли подробности сериала перед премьерой

10:49

Угроза смены гражданства: гимнаст Верняев дал заднюю и отрекся от "ультиматума" Видео

10:23

Вышел тизер 3 сезона Нарко: Мексика - финального для сериала Видео

10:21

Экс-министр Ливана сравнил украинок с женщинами легкого поведения

10:15

Праздники в октябре 2021 в Украине: какой день принесет дополнительный выходной и длинные выходные

10:07

"А как вас еще наказывать": мать 3-летнего Димы, которого выкрал отец, рассказала об угрозах

10:04

Украину испепелит засуха, лето растянется на 4 месяца: синоптик дал неожиданный прогноз Видео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять