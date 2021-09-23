Симптомы рака: признаки смертельного заболевания, которые "часто появляются" на ногтях

Знаки на ногтях также должны вызывать тревогу. / Фото pixaby

Рак продолжает наносить ущерб странам во всем мире, особенно после того, как пандемия привела к значительной задержке жизненно важных методов лечения.

Однако раннее обнаружение рака может значительно повлиять на исход болезни. Органы здравоохранения выделили широкий спектр симптомов, на которые следует обратить внимание. Они указали, что знаки на ногтях также должны вызывать тревогу.

Данные, опубликованные ранее в этом году, показали, что более 100000 человек пропустили направление в больницы с потенциальным раком кожи в 2020 году, пишет Express.co.uk.

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Меланома, один из самых смертоносных видов рака кожи, является самой быстрорастущей формой болезни.

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Частота этого заболевания у пациентов за последние два десятилетия удвоилась и, как ожидается, будет расти и дальше из-за пропущенных направлений.

Однако при ранней диагностике и лечении хирургическое вмешательство часто приводит к ремиссии у большого числа пациентов.

Наиболее частые признаки заболевания обычно проявляются на поверхности кожи в виде родинки или язвы.

Тем не менее, по данным Американской академии дерматологии, некоторые признаки на ногтях также могут быть ранним предупреждающим знаком.

В записи блога на веб-сайте Harvard Health говорится: "Американская академия дерматологии [AAD] поощряет людей проверять не только свою кожу, но и ногти на наличие признаков рака.

"Меланома может развиваться под ногтями рук и ног и вокруг них.

"По данным AAD, он часто появляется на большом пальце или большом пальце ведущей руки или ноги.

"Признаки меланомы вокруг ногтей включают коричневый или черный цвет. Другие изменения кожи, такие как сыпь, ямочки или покраснение, часто упоминаются как общие признаки этого состояния.

Кровотечение, изъязвление и необычно зудящая кожа также требуют неотложной медицинской помощи.

Хотя эти признаки появятся на любом участке тела, чаще всего они появляются на спине у мужчин и на ногах у женщин.

Меланома является пятым по распространенности раком в Великобритании, на нее приходится 16 200 новых случаев рака и 2300 случаев смерти.

протечка под ногтем, шишка или узелок под ногтем, более темная кожа вокруг ногтя, гвоздь, который поднимается и отрывается от ногтевого ложа, или трещина посередине ногтя.

"Меланома становится все более распространенным явлением с возрастом, и при раннем обнаружении она хорошо поддается лечению".