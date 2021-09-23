УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Новости

Симптомы рака: признаки смертельного заболевания, которые "часто появляются" на ногтях

23 сентября 2021, 14:51

Меланома, один из самых смертоносных видов рака кожи, является самой быстрорастущей формой болезни.

ногти, руки
Знаки на ногтях также должны вызывать тревогу. / Фото pixaby

Рак продолжает наносить ущерб странам во всем мире, особенно после того, как пандемия привела к значительной задержке жизненно важных методов лечения.

Однако раннее обнаружение рака может значительно повлиять на исход болезни. Органы здравоохранения выделили широкий спектр симптомов, на которые следует обратить внимание. Они указали, что знаки на ногтях также должны вызывать тревогу.

Данные, опубликованные ранее в этом году, показали, что более 100000 человек пропустили направление в больницы с потенциальным раком кожи в 2020 году, пишет Express.co.uk.

Читайте такжеЭти три главных агента - главные в борьбе с раком: врач

Меланома, один из самых смертоносных видов рака кожи, является самой быстрорастущей формой болезни.

Реклама

Частота этого заболевания у пациентов за последние два десятилетия удвоилась и, как ожидается, будет расти и дальше из-за пропущенных направлений.

Однако при ранней диагностике и лечении хирургическое вмешательство часто приводит к ремиссии у большого числа пациентов.

Наиболее частые признаки заболевания обычно проявляются на поверхности кожи в виде родинки или язвы.

Тем не менее, по данным Американской академии дерматологии, некоторые признаки на ногтях также могут быть ранним предупреждающим знаком.

В записи блога на веб-сайте Harvard Health говорится: "Американская академия дерматологии [AAD] поощряет людей проверять не только свою кожу, но и ногти на наличие признаков рака.

"Меланома может развиваться под ногтями рук и ног и вокруг них.

"По данным AAD, он часто появляется на большом пальце или большом пальце ведущей руки или ноги.

"Признаки меланомы вокруг ногтей включают коричневый или черный цвет. Другие изменения кожи, такие как сыпь, ямочки или покраснение, часто упоминаются как общие признаки этого состояния.

Кровотечение, изъязвление и необычно зудящая кожа также требуют неотложной медицинской помощи.

Хотя эти признаки появятся на любом участке тела, чаще всего они появляются на спине у мужчин и на ногах у женщин.

Меланома является пятым по распространенности раком в Великобритании, на нее приходится 16 200 новых случаев рака и 2300 случаев смерти.

протечка под ногтем, шишка или узелок под ногтем, более темная кожа вокруг ногтя, гвоздь, который поднимается и отрывается от ногтевого ложа, или трещина посередине ногтя.

"Меланома становится все более распространенным явлением с возрастом, и при раннем обнаружении она хорошо поддается лечению".

viber
здоровье
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Могилевская пожаловалась Осадчей на "воровку" Кароль: ответ Тины не заставил себя ждатьМогилевская пожаловалась Осадчей на "воровку" Кароль: ответ Тины не заставил себя ждать В Украину идут крепкие заморозки и новое похолоданиеВ Украину идут крепкие заморозки и новое похолодание Астролог рассказала, что нельзя делать каждому знаку Зодиака в день осеннего равноденствияАстролог рассказала, что нельзя делать каждому знаку Зодиака в день осеннего равноденствия "Это надо делать с самого начала болезни": врач рассказала, как лечить коронавирус дома"Это надо делать с самого начала болезни": врач рассказала, как лечить коронавирус дома "Это очень горько": Олег Сенцов объяснил поступок сестры, обматерившей Украину и "пославшей" брата"Это очень горько": Олег Сенцов объяснил поступок сестры, обматерившей Украину и "пославшей" брата

Последние новости

15:28

"Вульгарно и аморально": Илона Гвоздева беспощадно разнесла MELOVIN и его партнершу на "Танцах"

15:20

Путин будет готов к встрече с Зеленским: в Кремле объявили об ожидании переговоров

15:00

Китай значительно сократил производство стали: производителей руды в Украине и мире ждет кризис

15:00

Гороскоп на 24 сентября для всех знаков Зодиака: ссоры с близкими, сплетни или неожиданный подарок Видео

14:51

Симптомы рака: признаки смертельного заболевания, которые "часто появляются" на ногтях Видео

Реклама
14:41

Аналитики рассказали, какой будет цена на руду в 2022 году

14:30

"Красота, которая завораживает": в горах на Буковине выпал первый снег (фото)

14:27

Зеленский с большим отрывом от Порошенко: обнародован новый президентский рейтинг

14:22

В Херсонском аэропорту началась "Большая стройка" взлетно-посадочной полосы

14:17

Каменских покорила изгибами в платье с глубоким декольте и пикантным разрезом

14:05

К чему снится море: толкование известных сонников

14:04

Заробитчане из Украины сталкиваются с проблемой получения медицинской помощи за рубежом

14:00

Рада приняла Закон об олигархах: что отныне изменится

13:57

Украинских заробитчан в Европе предупреждают об опасностях в связи с коронавирусом

13:42

Проект госбюджета-2022: украинцам обещают увеличение прожиточного минимума "насколько это возможно" Видео

13:41

Снижает давление уже через 15 минут: назван красный напиток Видео

13:28

"Массовая вакцинация до конца года": Ляшко назвал условие отмены коронавирусного карантина

13:09

В Moderna спрогнозировали, когда может закончиться пандемия коронавируса Видео

12:30

"Промежуточная и важная победа": в Конгрессе США одобрили санкции против Северного потока-2 Видео

12:26

Спасатели рассказали, где и когда в Украине шарахнут заморозки

Реклама
12:25

Жизни целой семьи загадочно оборвались з разницей в сутки на Житомирщине

12:25

Витамин С является важным питательным веществом, но есть семь признаков передозировки Видео

12:05

Без диет и изнурительных тренировок: 5 простых способов сжечь больше калорий

11:35

Как украинцам получить субсидии: в Минсоцполитики рассказали, на какой срок их назначают

11:22

В Украине цены на хлеб могут взлететь на четверть

11:03

Лунный посевной календарь на октябрь 2021: лучшие дни для работы в саду и огороде

11:00

Шахматисты Львовщины и Киевщины разыграли 200 тыс. грн и определили лучшую команду Украины

10:52

В Украине произошло землетрясение: "потрусило" четыре области

10:26

Копы не поехали на вызов о краже, потому что устроили секс в служебном авто

10:18

Приходько разделась на камеру на зло своим критикам: прикрылась лишь полупрозрачным платком

10:08

Киев и восемь областей Украины соответствуют "оранжевой" зоне карантина - Минздрав Видео

09:45

Нужно ли сбивать температуру при COVID-19 и каким препаратом - ответ врача

09:26

Эти три главных агента - главные в борьбе с раком: врач Видео

09:16

Свидетели-грибники, гильзы и сходство с "делом Окуевой": в МВД сообщили детали покушения на Шефира

09:03

Праздники в октябре 2021 в Украине: какой день принесет дополнительный выходной и длинные выходные

09:01

От сильных заморозков до оттепели: синоптик рассказала, какой будет зима 2021-22 в Украине

08:51

Гороскоп на 23 сентября для всех знаков Зодиака: недруги, опасность пожара и вероятность зачатия Видео

08:32

"Вакцина может не сработать": Комаровский назвал худшее время для прививки от коронавируса

08:17

Украина вошла в "желтую" зону карантина с почти 8 тыс. новых COVID-больных, жертв - больше сотни Видео

08:08

Девять секретов здоровья, которые врачи рассказывают своим друзьям: советы Видео

Реклама
08:06

Бизнесмена застрелили в Черкассах посреди бела дня: дерзкое нападение попало на видео

07:34

Украина официально стала "желтой": что изменилось с усилением карантина 23 сентября Видео

07:11

Передали привет, но не президенту: почему совершили покушение на Шефира мнение

06:55

"Пора просыпаться": главные заявления Зеленского на Генассамблее ООН Видео

06:47

Осенняя депрессия: почему возникает и как с ней бороться

06:13

Можно ли смолоду избежать старения - ответ ученого

05:55

Украина будет одной из самых холодных стран Европы: синоптик рассказала о погоде на 23 сентября Видео

05:23

Как снизить аппетит: что поможет обмануть чувство голода

05:21

Комаровский оценил степень защиты вакцинации от штамма коронавируса Дельта Видео

04:56

Назван супер сладкий завтрак, который поможет похудеть Видео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять