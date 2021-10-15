Симптомы рака легких: явный признак того, что у вас может быть смертельная болезнь

Вы можете попробовать такие действия, как отдых и охлаждение.
Рак легких более известен своими респираторными симптомами, варьирующимися от постоянного кашля до болей в груди. Но, согласно описанию случая, были случаи обнаружения метастазов в стопе, которые проявлялись болью в пятке.
Если боль не проходит, обратитесь к терапевту или медицинскому работнику, пишет Express.co.uk.
NHS рекомендует обратиться за профессиональной помощью, если:
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- Боль сильная или мешает вам заниматься повседневными делами
- Боль усиливается или возвращается
- Боль не уменьшилась после лечения в домашних условиях в течение 2 недель·
- У вас есть покалывание или потеря чувствительности в ноге
- У вас диабет - проблемы со стопами могут быть более серьезными, если у вас диабет
Они также советуют дать себе до двух недель, чтобы увидеть, исчезнет ли боль.
А пока вы можете попробовать такие действия, как отдых и охлаждение, а также легкие растяжки, чтобы облегчить боль.
Несмотря на то, что у рака легких может не быть ранних признаков, есть некоторые более распространенные симптомы, чем боль в пятке.
Это включает:
- Непрекращающийся кашель
- Кровохарканье
- Стойкая одышка
- Необъяснимая усталость и потеря веса
- Ломота или боль при дыхании или кашле
Вам следует обратиться к терапевту или медицинскому работнику, если у вас есть какие-либо из этих симптомов.
Самой частой причиной рака легких является курение, на которое приходится около 72 процентов всех случаев.
Однако есть примеры и некурящих, страдающих от этого типа.
В Великобритании у более четырех из десяти человек в возрасте 75 лет и старше диагностирован рак легких.
Похоже, что это поражает в основном пожилых людей, поскольку более молодые пациенты с этим диагнозом встречаются редко.
Хорошая новость заключается в том, что существуют различные методы лечения, которые зависят от вашего общего состояния здоровья, типа мутации рака и степени ее распространения.
Хирургическое вмешательство может быть подходящим для людей, у которых на ранней стадии диагностированы раковые клетки, ограниченные небольшим участком их тела.
Другие методы лечения включают химиотерапию, лучевую терапию и лекарства, замедляющие распространение.
Не забывайте всегда консультироваться с врачом перед началом любого лечения.