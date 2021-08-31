УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Новости

Симптомы рака крови: признак во сне, который может сигнализировать о смертельной болезни

31 августа 2021, 22:30

Слишком легко списать усиление ночного потоотделения на безобидный симптом лета.

Анализ_кровь_лаборатория
Сама по себе ночная потливость обычно не связана с серьезным заболеванием / Pixabay

Как правило, лимфома и лейкемия относятся к числу наиболее распространенных видов рака крови, связанных с ночным потоотделением.

Эти виды рака обычно сопровождаются дополнительными симптомами, включая необъяснимые синяки, потерю веса и усталость, пишет Express.co.uk.

В то время как ночная потливость чаще всего является признаком гормональных изменений у женщин в пременопаузе и менопаузе, которые происходят периодически, те, которые связаны с раком крови, по-видимому, сохраняются.

Читайте такжеЧетыре привычки, которые эффективно снижают риск рака и сердечных болезней

По данным Blood Cancer UK, тем, у кого постоянная сильная ночная потливость до такой степени, что может потребоваться сменить одежду, следует обратиться за медицинской помощью к своему терапевту.

Реклама

Из более чем 2000 пациентов с лейкемией, опрошенных в ходе опроса Leukemia Care, 31 процент указали, что ночная потливость является основным симптомом до постановки диагноза.

Благотворительная организация по борьбе с раком крови добавляет: "Слишком легко списать усиление ночного потоотделения на безобидный симптом лета".

Согласно организациям, занимающимся исследованием рака, основная причина того, почему рак крови вызывает ночное потоотделение, заключается в том, что организм пытается бороться с раком.

Поскольку рак продолжает вызывать лихорадку, организм вырабатывает чрезмерное потоотделение, пытаясь снизить температуру тела.

В лечебных случаях ночная потливость будет по-прежнему возникать, даже когда пациенты получают лечение рака, из-за реакции на лечение, такое как химиотерапия и уровни гормонов.

Хронический лимфолейкоз (ХЛЛ) чаще всего встречается у детей и молодых людей, ежегодно поражая 4500 человек.

Большинство сигналов, с которыми сталкиваются люди с ХЛЛ, связаны с отсутствием здоровых клеток крови, вызванным перенаселенностью аномальных клеток крови, которые не полностью развиты, известных как лейкозные клетки или бласты.

ХЛЛ обычно начинается в костном мозге и может быстро распространяться, если его не заметить на ранней стадии.

Сама по себе ночная потливость обычно не связана с серьезным заболеванием, таким как рак крови, и может быть связана с многочисленными состояниями, такими как беспокойство, низкий уровень сахара в крови и употребление алкоголя или наркотиков.

Тем не менее, человеку следует обратиться за медицинской помощью, если он продолжает испытывать стойкую ночную потливость, особенно если это связано с другими симптомами.

Руководитель отдела информации и поддержки пациентов и лиц, осуществляющих уход за больным Myeloma UK, Элис Барон сказала: "Симптомы миеломы различаются и могут поражать многие участки тела, поэтому ее так сложно диагностировать.

"Вообще говоря, контрольными признаками являются усталость, боль в спине и рецидивирующая инфекция, но каждый пациент уникален, и люди могут испытывать множество менее распространенных симптомов, таких как ночная потливость, кровотечение из носа и синяки.

"Рак крови - это не опухоль, поэтому нет опухоли, только симптомы. Если вы заметили какие-либо новые необычные симптомы или внезапные изменения в своем здоровье, независимо от того, насколько они кажутся незначительными или незначительными, свяжитесь с вашим терапевтом. Ранняя диагностика ключ к увеличению продолжительности и качества жизни пациентов".

Масштабы ХЛЛ зависят от того, насколько развита она на момент постановки диагноза, сколько вам лет на момент постановки диагноза и от общего состояния здоровья человека.

Обычно около семи из 10 человек переживают ХЛЛ в течение 5 или более лет после постановки диагноза.

Однако у более здоровых и молодых людей, которым поставлен диагноз, когда ХЛЛ все еще находится на ранней стадии, как правило, больше шансов выжить. Хотя болезнь обычно не поддается лечению, оно может помочь контролировать ХЛЛ на долгие годы.

Лечение ХЛЛ и других форм рака крови происходит поэтапно. Первичный этап предназначен для уничтожения лейкозных клеток в костном мозге, чтобы здоровые клетки крови возродились.

Второй этап предназначен для остановки реформирования рака в костном мозге и проходит через этапы лечения.

Точное лечение зависит от того, какой тип рака крови присутствует, но химиотерапия обычно является основной частью лечения рака, такого как ХЛЛ.

viber
здоровье
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Ореховый Спас 2021: традиции, поздравления и открытки к праздникуОреховый Спас 2021: традиции, поздравления и открытки к празднику Календарь 2022: как и когда отдыхает УкраинаКалендарь 2022: как и когда отдыхает Украина До новых Смел осталось недолго: к чему приведет повышение цен на газДо новых Смел осталось недолго: к чему приведет повышение цен на газ Бабье лето в октябре и почти зима в ноябре: народный синоптик дал прогноз погоды на осень в УкраинеБабье лето в октябре и почти зима в ноябре: народный синоптик дал прогноз погоды на осень в Украине Неудачник месяца: что сулит Овну гороскоп на сентябрь 2021Неудачник месяца: что сулит Овну гороскоп на сентябрь 2021

Последние новости

23:20

В Бразилии легендарный футболист Пеле попал в реанимацию

23:07

Насколько тяжелым будет грипп в этом году: эксперт поделилась тревожными фактами Видео

22:59

США предоставят Украине военную помощь из-за российской угрозы - СМИ Видео

22:30

Симптомы рака крови: признак во сне, который может сигнализировать о смертельной болезни Видео

22:25

В Крыму обнаженная москвичка ругалась матом и покусала копа

Реклама
22:16

Украинцы смогут получить пенсии умерших родственников Видео

21:38

Синоптики рассказали, когда в Украине ждать бабьего лета Видео

21:36

"Музыка и вопли": кафе на Подоле мешает спать целому кварталу, полиция не реагирует Видео

21:34

Инсульт: знак на вашей коже, который сигнализирует об опасности Видео

20:52

"Самый грязный в мире": Зеленский в США рассказал об угрозах из-за Северного потока-2 Видео

20:34

В столице в меню фуд-пространства появился сэндвич за сумасшедшие деньги

20:04

Украинский рыбак стал абсолютным чемпионом мира

19:59

"Попрощалась с мужем и молилась": украинка рассказала об ужасах в самолете после отдыха в Египте

19:42

Из YouTube таинственным образом исчезли клипы Джамалы

19:40

Оленевод неделю шел пешком в полицию: он совершил жуткое преступление

19:25

1 сентября - День знаний в Украине: душевные поздравления и милые открытки к празднику

19:20

"Вступление в ЕС через 20 лет": почему не стоит ждать у моря погоды мнение

19:13

Туристы из Украины могут путешествовать в 35 стран ЕС: условия въезда

18:37

В Офисе генпрокурора пояснили, почему до сих пор не предъявили подозрение Путину

18:30

В течение нескольких часов: назван напиток, который вызывает опасное для сердца состояние Видео

Реклама
18:22

Строительство энергоблока, энергетика и климат: Украина и США подписали важный меморандум Видео

18:15

"Хотели узнать, как чувствует себя человек после ранения ножом": в Ровно подростки напали на женщину

18:01

Увидел прищепки и вызвал копов: в Черновцах мужчина заявил об опасности в собственной квартире

17:59

"Концентрация мата и агрессии": скандальный Моргенштерн дал интервью Гордону

17:46

Бывшего зама Луценко назначили в МВД заместителем министра Монастырского

17:43

Звезда российского сериала Воронины умер прямо на улице

17:38

Нацбанк запустил акцию помощи онкобольным детям

17:27

ВСУ готовятся отражать полномасштабное наступление на Украину – Залужный Видео

17:11

Теплые открытки с последним днем лета 2021: как красиво проститься с летом

16:46

Рыночная экономика: в Одессе женщина в щепки разгромила торговый лоток Видео

16:38

Фильм Бессмертная гвардия 2 снимет создательница Звездных Войн

16:29

Арбуз, который заменил свадебный торт: под Полтавой похвастались ягодой-великаном Видео

16:22

"Ноги сломались и не слушаются": участник Танців з зірками высказался о шоу на 1+1 Видео

16:04

Резко посинела и перенесла клиническую смерть: под Ровно внезапно умерла годовалая девочка Видео

15:47

Сын Тины Кароль Вениамин в шароварах и вышиванке пришел в английскую школу

15:47

"Не привились - заявление на стол": мэр Ивано-Франковска шокировал требованием касательно вакцинации Видео

15:42

Новый запрет с 1 сентября: в Киеве у родителей учеников в школах потребуют COVID-сертификаты Видео

15:39

В Украине объявлено штормовое предупреждение: синоптики предупредили об опасности Видео

15:37

"Шестилетнего сына не спасли": в Австрии в страшное ДТП попала семья украинцев

15:36

В моду на осень-зиму 2021 2022 входят причудливые мохнатые сапоги и сабо с мехом Видео

Реклама
15:05

Коронавирусное цунами в Украине: врач спрогнозировал ухудшение ситуации с COVID-19 Видео

15:03

В Ровно 15-летние братья-близнецы пытались зарезать женщину на улице: она отводила ребенка в детсад

15:02

Ковидоармагеддон: в Ивано-Франковске реанимации забиты больными COVID-19, а дороги - скорыми

14:55

Визит в США: у Путина призвали Байдена повлиять на Зеленского и назвали причину Видео

14:50

Как жирная пища влияет на организм: названы опасные эффекты Видео

14:35

В Запорожье металлурги сделали подарки школьникам ко Дню знаний

14:32

Украинцев готовят к новому ценовому удару: какие продукты подорожают Видео

14:25

"Готовы обсудить любые волнующие Украину вопросы": Еврокомиссия проконсультирует Киев по СП-2 Видео

14:18

Вышел трейлер фильма Де гроші с Дзидзьо и Юрием Горбуновым Видео

14:00

Шок и провал: что сулит Льву гороскоп на сентябрь-2021

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять