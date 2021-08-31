Симптомы рака крови: признак во сне, который может сигнализировать о смертельной болезни

Сама по себе ночная потливость обычно не связана с серьезным заболеванием / Pixabay

Как правило, лимфома и лейкемия относятся к числу наиболее распространенных видов рака крови, связанных с ночным потоотделением.

Эти виды рака обычно сопровождаются дополнительными симптомами, включая необъяснимые синяки, потерю веса и усталость, пишет Express.co.uk.

В то время как ночная потливость чаще всего является признаком гормональных изменений у женщин в пременопаузе и менопаузе, которые происходят периодически, те, которые связаны с раком крови, по-видимому, сохраняются.

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По данным Blood Cancer UK, тем, у кого постоянная сильная ночная потливость до такой степени, что может потребоваться сменить одежду, следует обратиться за медицинской помощью к своему терапевту.

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Из более чем 2000 пациентов с лейкемией, опрошенных в ходе опроса Leukemia Care, 31 процент указали, что ночная потливость является основным симптомом до постановки диагноза.

Благотворительная организация по борьбе с раком крови добавляет: "Слишком легко списать усиление ночного потоотделения на безобидный симптом лета".

Согласно организациям, занимающимся исследованием рака, основная причина того, почему рак крови вызывает ночное потоотделение, заключается в том, что организм пытается бороться с раком.

Поскольку рак продолжает вызывать лихорадку, организм вырабатывает чрезмерное потоотделение, пытаясь снизить температуру тела.

В лечебных случаях ночная потливость будет по-прежнему возникать, даже когда пациенты получают лечение рака, из-за реакции на лечение, такое как химиотерапия и уровни гормонов.

Хронический лимфолейкоз (ХЛЛ) чаще всего встречается у детей и молодых людей, ежегодно поражая 4500 человек.

Большинство сигналов, с которыми сталкиваются люди с ХЛЛ, связаны с отсутствием здоровых клеток крови, вызванным перенаселенностью аномальных клеток крови, которые не полностью развиты, известных как лейкозные клетки или бласты.

ХЛЛ обычно начинается в костном мозге и может быстро распространяться, если его не заметить на ранней стадии.

Сама по себе ночная потливость обычно не связана с серьезным заболеванием, таким как рак крови, и может быть связана с многочисленными состояниями, такими как беспокойство, низкий уровень сахара в крови и употребление алкоголя или наркотиков.

Тем не менее, человеку следует обратиться за медицинской помощью, если он продолжает испытывать стойкую ночную потливость, особенно если это связано с другими симптомами.

Руководитель отдела информации и поддержки пациентов и лиц, осуществляющих уход за больным Myeloma UK, Элис Барон сказала: "Симптомы миеломы различаются и могут поражать многие участки тела, поэтому ее так сложно диагностировать.

"Вообще говоря, контрольными признаками являются усталость, боль в спине и рецидивирующая инфекция, но каждый пациент уникален, и люди могут испытывать множество менее распространенных симптомов, таких как ночная потливость, кровотечение из носа и синяки.

"Рак крови - это не опухоль, поэтому нет опухоли, только симптомы. Если вы заметили какие-либо новые необычные симптомы или внезапные изменения в своем здоровье, независимо от того, насколько они кажутся незначительными или незначительными, свяжитесь с вашим терапевтом. Ранняя диагностика ключ к увеличению продолжительности и качества жизни пациентов".

Масштабы ХЛЛ зависят от того, насколько развита она на момент постановки диагноза, сколько вам лет на момент постановки диагноза и от общего состояния здоровья человека.

Обычно около семи из 10 человек переживают ХЛЛ в течение 5 или более лет после постановки диагноза.

Однако у более здоровых и молодых людей, которым поставлен диагноз, когда ХЛЛ все еще находится на ранней стадии, как правило, больше шансов выжить. Хотя болезнь обычно не поддается лечению, оно может помочь контролировать ХЛЛ на долгие годы.

Лечение ХЛЛ и других форм рака крови происходит поэтапно. Первичный этап предназначен для уничтожения лейкозных клеток в костном мозге, чтобы здоровые клетки крови возродились.

Второй этап предназначен для остановки реформирования рака в костном мозге и проходит через этапы лечения.

Точное лечение зависит от того, какой тип рака крови присутствует, но химиотерапия обычно является основной частью лечения рака, такого как ХЛЛ.