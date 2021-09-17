Симптомы рака кишечника: редкий, но болезненный знак в спине может сигнализировать о болезни

Почти каждый выживает от рака кишечника, если ему ставят диагноз на самой ранней стадии / ua.depositphotos.com

Важно знать симптомы рака кишечника, чтобы поймать его на ранней стадии.

Однако симптомы связаны не только с калом, поскольку есть несколько менее известных симптомов этого рака.

Express.co.uk обнаруживает болезненный знак в вашей спине, который может указывать на рак кишечника, согласно данным отдела рака кишечника Великобритании и Национальной службы здравоохранения.

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Несмотря на то, что рак кишечника является серьезным убийцей, он поддается лечению и излечим, особенно если его выявить на ранней стадии.

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Почти каждый выживает от рака кишечника, если ему ставят диагноз на самой ранней стадии, и у вас больше шансов сделать это, если вы сможете распознать симптомы.

Симптомы рака кишечника проявляются не только в заднем проходе и отходах, есть еще несколько контрольных признаков, в том числе в спине.

Основные симптомы рака кишечника:

Кровотечение из нижней части тела и / или кровь в моче

Стойкое и необъяснимое изменение привычки кишечника

Необъяснимая потеря веса

Сильная усталость без очевидной причины

Боль или уплотнение в животе

Если у вас есть эти симптомы, не паникуйте слишком сильно.

Британский отдел рака кишечника объяснил, что у большинства людей с вышеуказанными симптомами нет рака кишечника, и у них может быть совершенно иное и менее опасное состояние или проблема со здоровьем, например геморроя, СРК, болезнь Крона, трещины заднего прохода, запор или диарея.

Боль в спине обычно не является признаком рака кишечника на ранней стадии и с большей вероятностью возникает при непроходимости кишечника.

Непроходимость кишечника возникает, когда опухоль блокирует кишечник, что обычно вызывает внезапные сильные боли и другие заметные симптомы.

В некоторых случаях рак кишечника может остановить прохождение пищеварительных отходов через кишечник. Это называется непроходимостью кишечника.

Симптомы непроходимости кишечника могут включать:

периодическая, а иногда и сильная боль в животе - это всегда вызвано приемом пищи

непреднамеренная потеря веса - с постоянными болями в животе

постоянный отек живота - при болях в животе

быть с постоянным вздутием живота

Боль от непроходимости или ракового участка может отдаваться в спину.

"Вы также можете быть не в состоянии опорожнить кишечник или избавиться от газа. Если вы думаете, что у вас непроходимость кишечника, немедленно обратитесь к терапевту или обратитесь в отделение неотложной помощи и неотложной помощи".