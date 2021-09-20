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Симптомы рака кишечника: признак, который проявляется во время тренировки

20 сентября 2021, 17:00

Это может быть первым шагом на пути к раку.

Рак
В некоторых случаях рак кишечника может остановить прохождение пищеварительных отходов через кишечник. / УНИАН

Снижение способности к упражнениям из-за усталости и боли может быть признаком рака кишечника. Хотя это также может быть не связано, важно проконсультироваться с терапевтом, если вы обнаружите, что вам внезапно трудно выполнять упражнения.

На протяжении всей нашей жизни слизистая оболочка кишечника постоянно обновляется. Эта подкладка содержит многие миллионы крошечных клеток, которые растут, служат своей цели, а затем их место занимают новые клетки, пишет Express.co.uk.

Каждая из этих миллионов клеток содержит гены, которые дают клетке инструкции о том, как ей себя вести. Когда гены ведут себя некорректно, это может привести к слишком быстрому росту клеток, что в конечном итоге приводит к образованию роста, известного как полип. Это может быть первым шагом на пути к раку.

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В некоторых случаях рак кишечника может остановить прохождение пищеварительных отходов через кишечник. Это называется непроходимостью кишечника.

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Симптомы непроходимости кишечника могут включать:

  • Периодическая, а иногда и сильная боль в животе.
  • Непреднамеренная потеря веса - с постоянными болями в животе.
  • Постоянный отек животика - при болях в животе.
  • Заболевание - с постоянным вздутием живота.

На развитие рака кишечника из полипа может уйти от пяти до 10 лет, а на ранней стадии симптомы могут вообще отсутствовать.

Наиболее частыми симптомами являются кишечное кровотечение, изменение режима кишечника, например необычные эпизоды диареи или запора, а также увеличение количества слизи в стуле.

Рак кишечника может увеличиваться, вызывая частичную или полную закупорку кишечника, что приводит к боли в животе, запорам и вздутию живота.

Снижение трудоспособности и физических упражнений может быть вызвано небольшим кровотечением, которое может остаться незамеченным и привести к развитию анемии.

Необъяснимая потеря веса - тоже симптом.

Некоторые из этих симптомов похожи на симптомы синдрома раздраженного кишечника (СРК).

Однако следует всегда исследовать длительное изменение привычки кишечника, продолжающееся более двух или трех месяцев. Если у вас есть семейная история рака кишечника, вам следует посетить врача в течение нескольких недель после любых изменений.

Достижение полного излечения от рака кишечника обычно зависит от его раннего обнаружения, и если люди слишком долго ждут, прежде чем сообщать о симптомах, возможность полностью удалить рак может быть упущена.

Ранний диагноз также может быть поставлен при отсутствии симптомов путем скрининга.

Если у человека молодой, когда диагностирован рак кишечника, или если рак очень распространен в семье, возможно, существует наследственная генетическая аномалия, такая как синдром Линча, состояние, которое увеличивает риск рака кишечника.

В таких обстоятельствах братьев, сестер и детей можно направить к специалисту за консультацией.

Если риск наследственного заболевания достаточно высок, некоторым родственникам может быть рекомендовано пройти регулярную колоноскопию.

Существуют редкие и наследственные заболевания, в том числе семейный аденоматозный полипоз (FAP), при котором в кишечнике развиваются многочисленные полипы и значительно повышается риск рака.

За исключением случаев, когда опухоли очень маленькие и могут быть удалены с помощью местной операции, большинство видов рака прямой кишки необходимо тщательно обследовать (обычно в MDM, как указано выше), прежде чем проводить какую-либо операцию.

Химиотерапия или лучевая терапия могут решить, можно ли уменьшить рак с помощью лучевой терапии или химиотерапии перед операцией, поскольку это часто может улучшить исход рака.

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