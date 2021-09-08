Симптомы Паркинсона: дурнопахнущий признак болезни, который нельзя игнорировать

Но более необычные симптомы могут остаться незамеченными. / Pixabay

Есть много разных симптомов болезни Паркинсона, и не все их испытывают. Вы, вероятно, никогда не слышали о невидимых симптомах болезни Паркинсона, на которые следует обратить внимание.

Симптомы болезни Паркинсона могут быть разными у разных людей, поэтому вы все равно должны обратиться к своему терапевту, если вы испытали только некоторые симптомы, пишет Express.co.uk.

Болезнь Паркинсона поражает ваш мозг и является нейродегенеративным заболеванием. Это означает, что со временем участки мозга, пораженные болезнью Паркинсона, становятся все хуже.

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Симптомы начинают возникать, когда мозг не может вырабатывать дофамин в количестве, достаточном для правильного управления движением.

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Некоторые из наиболее известных симптомов болезни Паркинсона влияют на ваши движения, например, развитие тремора, поскольку их легче всего обнаружить.

Но более необычные симптомы могут остаться незамеченными.

Это невидимые симптомы, и вы не должны игнорировать их, если они у вас появятся.

Какой вонючий знак нельзя игнорировать?

Чрезмерное потоотделение

Знаете ли вы, что болезнь Паркинсона может вызывать чрезмерное потоотделение?

Болезнь Паркинсона может влиять на вашу вегетативную нервную систему, в том числе на ту часть, которая регулирует интенсивность потоотделения.

Это приводит к сильному потоотделению - так называемому гипергидрозу - или очень небольшому потоотделению - гипогидрозу, в результате чего ваша кожа может стать очень сухой.

У некоторых людей это может проявляться в виде ночного потоотделения, но у других это может быть и в течение дня.

Если вы сильно потеете, обязательно пейте много воды, чтобы восполнить потерю жидкости.

Кроме того, болезнь Паркинсона может ухудшить ваше обоняние. Итак, если вы сильно потеете, вы можете не осознавать запах своего тела.

Обратитесь к врачу, который выяснит, от чего вы потеете и не является ли причиной этого заболевания Паркинсон.