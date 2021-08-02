Симптомы Альцгеймера: признаки вождения могут указывать на ранние стадии заболевания

Люди с доклинической болезнью Альцгеймера, как правило, ехали медленнее / Audie Dewey / flickr.com

Согласно исследованию Вашингтонского университета в Сент-Луисе, ранние стадии болезни Альцгеймера, типа слабоумия, могут быть обнаружены у человека за рулем.

Несмотря на то, что с возрастом склонность каждого человека меняется, некоторые тонкие различия могут указывать на это состояние.

Эксперимент под руководством Кэтрин Роу и Ганеша Бабулала, финансируемый Национальным институтом старения, хотел выяснить, можно ли обнаружить эти различия в движении с помощью устройств отслеживания местоположения на основе глобальной системы позиционирования (GPS), пишет Express.co.uk.

Читайте такжеВысокий уровень этого вещества в крови в молодом возрасте ведет к Альцгеймеру

Группа людей старше 65 лет в штате Миссури, США, согласилась на то, чтобы их вождение было под пристальным наблюдением в течение одного года.

Реклама

Исследование DRIVES, как оно было названо, также стремилось выяснить, может ли изучение водительских привычек одной только этой группы выявить начало болезни без необходимости в дорогостоящих медицинских процедурах.

Через 365 дней исследователи были уверены, что это возможно.

Медицинские тесты из 139 человек, участвовавших в исследовании, уже показали, что примерно половина из них страдает очень ранней или "доклинической" болезнью Альцгеймера. Другая половина - нет.

И анализ их вождения показал заметные различия между двумя группами.

Люди с доклинической болезнью Альцгеймера, как правило, ехали медленнее, совершали резкие изменения, меньше выезжали ночью и в целом проезжали меньше километров.

Они также посетили меньшее количество пунктов назначения во время вождения, придерживаясь немного более ограниченных маршрутов.

Сайех Баят, кандидат наук из Университета Торонто, который также руководил исследованием, сказал: "То, как люди передвигаются в повседневной среде, от мест, которые они посещают, до того, как они водят машину, может многое рассказать нам об их здоровье".

GPS-трекеры, установленные на автомобилях участников, детально фиксировали эти движения, а также когда они происходили.

Ранее участники были разделены на участников с доклинической болезнью Альцгеймера и тех, кто не использовал медицинские тесты, такие как тесты спинномозговой жидкости и сканирование позитронно-эмиссионной томографии (ПЭТ).

Используя результаты данных о вождении, они смогли разработать модель, которая могла бы спрогнозировать вероятность доклинической болезни Альцгеймера, используя его возраст и данные о вождении с помощью GPS.

Этот метод оказался точным на 86 процентов.

Баят добавила: "Используя эти очень немногие индикаторы… вы действительно можете с очень высокой степенью уверенности определить, есть ли у человека доклиническая болезнь Альцгеймера или нет".

Модель была еще более точной (90 процентов), когда в нее были добавлены результаты генетического теста на генотипирование болезни Альцгеймера, известного как аполипопротеин E (APOE), который указывает, есть ли у вас наследственный риск болезни Альцгеймера.

Но прогноз, основанный только на возрасте и вождении, был почти таким же точным.

Следует отметить, что необходимы более масштабные рандомизированные исследования, чтобы показать определенную связь между выявленным поведением при вождении и доклинической болезнью Альцгеймера.

Но изменение поведения людей при вождении, когда они болеют болезнью Альцгеймера, хорошо задокументировано.

Национальная служба здравоохранения сообщает, что на ранних стадиях основным признаком болезни Альцгеймера являются провалы в памяти.

Человек с ранней болезнью Альцгеймера может:

забыть о недавних разговорах или событиях

потерять предметы

забыть названия мест и предметов

трудно подобрать правильное слово

повторные вопросы

проявлять неэффективность суждений или им труднее принимать решения

становятся менее гибкими и не решаются пробовать что-то новое

Также часто наблюдаются признаки изменения настроения, такие как усиление беспокойства или возбуждения или периоды замешательства.

Если вы беспокоитесь о своей памяти или думаете, что у вас слабоумие, неплохо было бы обратиться к терапевту.