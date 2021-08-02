УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Новости

Симптомы Альцгеймера: признаки вождения могут указывать на ранние стадии заболевания

2 августа 2021, 16:55

Некоторые тонкие различия могут указывать на это состояние.

Болезнь Альцгеймера
Люди с доклинической болезнью Альцгеймера, как правило, ехали медленнее / Audie Dewey / flickr.com

Согласно исследованию Вашингтонского университета в Сент-Луисе, ранние стадии болезни Альцгеймера, типа слабоумия, могут быть обнаружены у человека за рулем.

Несмотря на то, что с возрастом склонность каждого человека меняется, некоторые тонкие различия могут указывать на это состояние.

Эксперимент под руководством Кэтрин Роу и Ганеша Бабулала, финансируемый Национальным институтом старения, хотел выяснить, можно ли обнаружить эти различия в движении с помощью устройств отслеживания местоположения на основе глобальной системы позиционирования (GPS), пишет Express.co.uk.

Читайте такжеВысокий уровень этого вещества в крови в молодом возрасте ведет к Альцгеймеру

Группа людей старше 65 лет в штате Миссури, США, согласилась на то, чтобы их вождение было под пристальным наблюдением в течение одного года.

Реклама

Исследование DRIVES, как оно было названо, также стремилось выяснить, может ли изучение водительских привычек одной только этой группы выявить начало болезни без необходимости в дорогостоящих медицинских процедурах.

Через 365 дней исследователи были уверены, что это возможно.

Медицинские тесты из 139 человек, участвовавших в исследовании, уже показали, что примерно половина из них страдает очень ранней или "доклинической" болезнью Альцгеймера. Другая половина - нет.

И анализ их вождения показал заметные различия между двумя группами.

Люди с доклинической болезнью Альцгеймера, как правило, ехали медленнее, совершали резкие изменения, меньше выезжали ночью и в целом проезжали меньше километров.

Они также посетили меньшее количество пунктов назначения во время вождения, придерживаясь немного более ограниченных маршрутов.

Сайех Баят, кандидат наук из Университета Торонто, который также руководил исследованием, сказал: "То, как люди передвигаются в повседневной среде, от мест, которые они посещают, до того, как они водят машину, может многое рассказать нам об их здоровье".

GPS-трекеры, установленные на автомобилях участников, детально фиксировали эти движения, а также когда они происходили.

Ранее участники были разделены на участников с доклинической болезнью Альцгеймера и тех, кто не использовал медицинские тесты, такие как тесты спинномозговой жидкости и сканирование позитронно-эмиссионной томографии (ПЭТ).

Используя результаты данных о вождении, они смогли разработать модель, которая могла бы спрогнозировать вероятность доклинической болезни Альцгеймера, используя его возраст и данные о вождении с помощью GPS.

Этот метод оказался точным на 86 процентов.

Баят добавила: "Используя эти очень немногие индикаторы… вы действительно можете с очень высокой степенью уверенности определить, есть ли у человека доклиническая болезнь Альцгеймера или нет".

Модель была еще более точной (90 процентов), когда в нее были добавлены результаты генетического теста на генотипирование болезни Альцгеймера, известного как аполипопротеин E (APOE), который указывает, есть ли у вас наследственный риск болезни Альцгеймера.

Но прогноз, основанный только на возрасте и вождении, был почти таким же точным.

Следует отметить, что необходимы более масштабные рандомизированные исследования, чтобы показать определенную связь между выявленным поведением при вождении и доклинической болезнью Альцгеймера.

Но изменение поведения людей при вождении, когда они болеют болезнью Альцгеймера, хорошо задокументировано.

Национальная служба здравоохранения сообщает, что на ранних стадиях основным признаком болезни Альцгеймера являются провалы в памяти.

Человек с ранней болезнью Альцгеймера может:

  • забыть о недавних разговорах или событиях
  • потерять предметы
  • забыть названия мест и предметов
  • трудно подобрать правильное слово
  • повторные вопросы
  • проявлять неэффективность суждений или им труднее принимать решения
  • становятся менее гибкими и не решаются пробовать что-то новое

Также часто наблюдаются признаки изменения настроения, такие как усиление беспокойства или возбуждения или периоды замешательства.

Если вы беспокоитесь о своей памяти или думаете, что у вас слабоумие, неплохо было бы обратиться к терапевту.

здоровье
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Jerry Heil разделась и свела с ума поклонником горячими фото с дикого безлюдного пляжаJerry Heil разделась и свела с ума поклонником горячими фото с дикого безлюдного пляжа "Рот закрыла - сижу": Полякова откровенно рассказала о своих экстравагантных выходках"Рот закрыла - сижу": Полякова откровенно рассказала о своих экстравагантных выходках Врачи ответили, не станет ли МакSим "овощем" после комы и леченияВрачи ответили, не станет ли МакSим "овощем" после комы и лечения Ильин день 2021: поздравления с днем ангела и красивые открыткиИльин день 2021: поздравления с днем ангела и красивые открытки Кремлёвское "мудило" давит на Украину через минского психаКремлёвское "мудило" давит на Украину через минского психа

Последние новости

16:55

Симптомы Альцгеймера: признаки вождения могут указывать на ранние стадии заболевания

16:50

"Вкусная": Бывшая жена Позитива впечатлила аппетитной фигурой, катаясь на доске

16:31

В Киеве таксист издевался над Украиной и жестоко изрезал ножом американца

16:30

У россиянки в руках взорвался батон Видео

16:19

Уксус - многофункциональное бытовое чистящее средство, не содержащее химикатов: где применять Видео

Реклама
15:44

Киевлян предупреждают о новом локдауне: власти готовят новые спецпропуска и ограничения Видео

15:44

Спинальный хирург назвал шесть неожиданных причин боли в спине Видео

15:43

Как пополнить Водафон без комиссии и что делать с бонусами

15:35

Украина в "логове" Лукашенко: Россия разразилась условием диалога по Донбассу

15:30

Пойдет ли по плану учебный год в Украине под атакой новых штаммов COVID-19 - прогноз Комаровского Видео

15:19

В УАФ определились с главными кандидатами на замену Шевченко во главе сборной Украины

15:17

Задержан сотрудник УГО, чуть не убивший танцора Нади Дорофеевой - появились видео драки Видео

15:04

Самое вкусное абрикосовое варенье на зиму: старинный рецепт Видео

14:58

Вера Брежнева сняла клип на песню Розовый дым Видео

14:30

Никаких планов по остановке СП-2: ФРГ не ударит по трубе, даже если РФ пойдет в атаку – Bloomberg Видео

14:14

Налетит опасная погода: синоптики предупредили украинцев о резком похолодании Видео

14:11

Когда День шахтера в Украине в 2021 году: дата, традиции праздника, интересные факты о профессии

13:48

На популярном украинском курорте водный мотоцикл на скорости протаранил "банан" с людьми Видео

13:41

Названы три умных совета по приготовлению на гриле, чтобы избежать риска рака Видео

13:30

В Украине продолжает расти стоимость проезда: какая ситуация в разных регионах Видео

Реклама
13:18

Первые признаки беременности – когда и на что обращать внимание Видео

13:13

Бухгалтеры, экономисты и юристы могут исчезнуть к 2030 году: 13 "ненужных" профессий в будущем

13:08

Как Украина будет праздновать День Независимости: появилась программа мероприятий Видео

12:52

Засухи как в Испании или в Израиле: эксперты дали мрачный прогноз по изменению украинского климата Видео

12:46

В моде стрижка на средние волосы боб с челкой: смелая и динамичная прическа для стильного образа Фото Видео

12:45

"В процессе": Mamarika в роддоме - врачи готовят певицу к родам

12:43

Не менее трех порций: врачи рассказали, какие продукты обязательно нужны детям Видео

12:41

После решения СНБО бэк-офис "Укрзализныци" распускают - СМИ

12:30

Под Черновцами жениха серьезно наказали за стрельбу на собственной свадьбе Видео

12:15

Последнее свидание: во Львове во время урагана погибла влюблённая пара, шансов выжить не было Видео

12:06

Лунный гороскоп на неделю 2-8 августа для всех знаков Зодиака: перемены в жизни, кредиты и любовь Видео

12:06

Под ударом – школы, кафе и транспорт: Украину ждут ограничения для тех, кто не привился от COVID-19

12:02

"Моя жизнь": футболист сборной Украины Зинченко впервые стал отцом и показал фото дочери Видео

11:56

Disney не доплатил Скарлетт Йоханссон 50 миллионов и влип в скандал с феминистками

11:41

Врачи назвали самое опасное место, где можно заразиться коронавирусом Видео

11:36

Пашинян назначен премьер-министром Армении Видео

11:25

Любовный гороскоп на неделю 2-8 августа: свидание, неожиданное письмо и новое знакомство Видео

11:24

"Большая стройка" откроет современный медицинский хаб в Краматорске – Тимошенко

10:58

Танцора Дорофеевой чуть не убил действующий сотрудник УГО - в соцсетях скандал Видео

10:54

В Сумах мужчина дважды зверски изнасиловал в машине и пять часов издевался над беспомощной девушкой Видео

Реклама
10:40

Употребление кокосового масла может увеличить риск трех серьезных заболеваний Видео

10:34

"Путин – х**ло": российская группа спела знаменитый хит на фестивале в Тернополе Видео

10:33

Украине грозит вспышка COVID-19 уже в августе: названы два главных сценария

10:30

В Минюсте предупредили украинцев о возможности потери земельных участков: как это предотвратить Видео

10:15

Лунный календарь стрижек на неделю 2-8 августа: удачные дни для новой прически Видео

10:03

"Повсюду плавают ядовитые медузы": туристы вновь показали катастрофическую ситуацию в Кирилловке Видео

09:38

Шантаж Европы из-за Северного потока-2: хранилища ЕС пустеют, а Газпром снова обрубил поставки газа

09:16

Финансовый гороскоп на неделю 2-8 августа: неожиданный подарок или дополнительный доход Видео

09:08

На Украину обрушится мощный град и шквалы: синоптики предупредили аграриев об опасности Видео

09:07

Pfizer и Moderna повысили цены на свои COVID-вакцины: сколько стоит одна доза Видео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять