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Штормить будет 4 дня: Украину накрыла мощная магнитная буря

19 ноября 2022, 17:01

Самой мощной магнитная буря будет 20 ноября.

Штормить будет 4 дня: Украину накрыла мощная магнитная буря
Украину накроет мощная магнитная буря / 1zoom.ru

Украину накрывает мощная магнитная буря. Ожидается, что это явление будет наблюдаться в течение 4 дней. Об этом сообщает Spaceweather.

Мощные потоки солнечного ветра столкнутся с магнитным полем Земли, что и вызовет бурю.

Эта буря продлится с 19 по 22 ноября включительно. Более активной магнитная буря будет вечером 19 ноября, а 20 ноября она будет наиболее ощутимой. Ожидается, что она будет достигать 5 баллов и достигнет отметки G1. Затем она опустится до 4 уровня. Вечером 21 ноября она будет колебаться на уровне 1-2 баллов.

магнитная буря
Украину накрывает мощная магнитная буря / скриншот

Еще одна магнитная буря ожидается 25-26 ноября. Она будет достаточно слабой. Но метеозависимые люди могут ее почувствовать.

Как магнитная буря влияет на человека

Во время магнитных бурь у людей могут возникать следующие негативные симптомы:

  • Головная боль, головокружение, тошнота, боль в сердце, слабость и сонливость, боль в спине и суставах, повышенное давление, обострение хронических заболеваний.
  • Для того, чтобы свести к минимуму негативное воздействие бури, придерживайтесь правил здорового образа жизни во время бури и за несколько дней до неё.
  • Ограничьте употребление жирной, жареной, острой и мучной пищи. Ешьте больше сезонных фруктов и орехов, рыбы, орехов.
  • Откажитесь от кофе, алкоголя и сигарет. Вредные напитки замените травяным чаем.
  • Чаще бывайте на свежем воздухе и больше ходите пешком.
  • Регулярно проветривайте комнату.

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