Штормить будет 4 дня: Украину накрыла мощная магнитная буря

Самой мощной магнитная буря будет 20 ноября.
Украину накрывает мощная магнитная буря. Ожидается, что это явление будет наблюдаться в течение 4 дней. Об этом сообщает Spaceweather.
Мощные потоки солнечного ветра столкнутся с магнитным полем Земли, что и вызовет бурю.
Эта буря продлится с 19 по 22 ноября включительно. Более активной магнитная буря будет вечером 19 ноября, а 20 ноября она будет наиболее ощутимой. Ожидается, что она будет достигать 5 баллов и достигнет отметки G1. Затем она опустится до 4 уровня. Вечером 21 ноября она будет колебаться на уровне 1-2 баллов.
Еще одна магнитная буря ожидается 25-26 ноября. Она будет достаточно слабой. Но метеозависимые люди могут ее почувствовать.
Как магнитная буря влияет на человека
Во время магнитных бурь у людей могут возникать следующие негативные симптомы:
- Головная боль, головокружение, тошнота, боль в сердце, слабость и сонливость, боль в спине и суставах, повышенное давление, обострение хронических заболеваний.
- Для того, чтобы свести к минимуму негативное воздействие бури, придерживайтесь правил здорового образа жизни во время бури и за несколько дней до неё.
- Ограничьте употребление жирной, жареной, острой и мучной пищи. Ешьте больше сезонных фруктов и орехов, рыбы, орехов.
- Откажитесь от кофе, алкоголя и сигарет. Вредные напитки замените травяным чаем.
- Чаще бывайте на свежем воздухе и больше ходите пешком.
- Регулярно проветривайте комнату.
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Автор: Ангелина Подвысоцкая