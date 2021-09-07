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Штамм коронавируса "Дельта": какой вид иммунитета дает самую "непробивную" защиту

7 сентября 2021, 13:21

Исследование проводилось в Израиле, стране с одним из самых высоких показателей вакцинации против COVID-19 в мире.

Вакцинация
Долгосрочная эффективность вакцин против различных вариантов до сих пор неизвестна / Униан

Существует множество вопросов о долгосрочной защите, обеспечиваемой вакцинами против COVID-19:

Как долго длится защита? Нужны бустеры? Эффективны ли вакцины против варианта Дельта? Так же ли эффективны вакцины, как естественный иммунитет?

Недавно опубликованное исследование предоставляет данные, которые могут ответить на некоторые из этих вопросов. Документ еще не прошел рецензирование и опубликован на сервере препринтов medRxiv.

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Долгосрочная защита от вакцинации

Исследование проводилось в Израиле, стране с одним из самых высоких показателей вакцинации против COVID-19 в мире. Поскольку в последнее время в Израиле резко возросло количество случаев, связанных с вариантом Дельта, люди выражают много опасений по поводу эффективности этих вакцин. Кроме того, были официальные сообщения о снижении защиты от вируса.

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Доктор Элица С. Тил, директор Лаборатории серологии инфекционных заболеваний в клинике Майо в Рочестере, недавно сказала Medical News Today: "Из нескольких исследований мы знаем, что серопозитивные (антитела-положительные) люди, будь то из предыдущих естественных инфекций или вакцинация, подвержены значительно более низкому риску COVID-19 по сравнению с неинфицированными или невакцинированными людьми".

Тем не менее, долгосрочная эффективность вакцин против различных вариантов до сих пор неизвестна, несмотря на периодические сообщения об ослаблении иммунитета.

Между тем степень и продолжительность защиты от перенесенной в прошлом инфекции SARS-CoV-2 остается неясной. А выявление повторных инфекций, в отличие от длительного распространения вируса, остается проблемой.

Теперь с начала пандемии и развертывания вакцин прошло достаточно времени, чтобы окончательно оценить долгосрочную защиту в том, что касается естественного и индуцированного вакцинами иммунитета.

Сравнение данных

Исследователи в Израиле сравнили уровень инфицирования после вакцинации, называемой прорывной инфекцией, с частотой повторного заражения. Исследователи получили данные из базы данных Maccabi Healthcare Services, второй по величине организации здравоохранения Израиля.

По словам авторов исследования, Maccabi Healthcare Services - это государственный некоммерческий фонд здравоохранения, который охватывает 26% населения Израиля и предоставляет репрезентативную выборку жителей Израиля. База данных включает обширные демографические данные, клинические измерения, амбулаторные и больничные диагнозы, а также исчерпывающие лабораторные данные.

В исследуемую популяцию были включены люди в возрасте от 16 лет, которые попадали в одну из трех категорий:

  • тем, кто был вакцинирован не менее 6 месяцев назад
  • те, у кого была задокументированная инфекция SARS-CoV-2 не менее 6 месяцев назад
  • те, у кого была инфекция SARS-CoV-2 не менее 6 месяцев назад и которые получили одну дозу вакцины Pfizer-BioNTech не менее чем за 7 дней до начала периода исследования

Естественный иммунитет и одна вакцинация могут обеспечить лучшую защиту

Анализ показал, что люди, которые никогда не болели инфекцией и получили вакцину в январе или феврале 2021 года, имели до 13 раз больше шансов заразиться вирусом, чем люди, которые уже были инфицированы.

Исследователи также сравнили частоту повторного заражения среди людей, у которых когда-то была подтвержденная инфекция SARS-CoV-2, но которые все еще не были вакцинированы, и у людей, которые когда-то были инфицированы и также получили одну дозу вакцины Pfizer-BioNTech.

Результаты показали, что у непривитой группы вероятность повторного заражения в два раза выше, чем у тех, кто получил одну дозу вакцины.

Результаты, по-видимому, указывают на усиление защиты от естественного иммунитета по сравнению с иммунитетом, связанным с вакциной. Исследователи предполагают, что это может быть связано с более обширным иммунным ответом на белки SARS-CoV-2 по сравнению с иммунной активацией, обеспечиваемой вакциной.

Эксперты по инфекционным заболеваниям предупреждают, что полученные данные не следует рассматривать как оправдание для отказа от вакцинации. В интервью MNT доктор Уильям Шаффнер, профессор инфекционных заболеваний в Медицинском центре Университета Вандербильта в Нэшвилле, штат Теннесси, сказал, что вакцины делают именно то, для чего они были созданы.

"Все вакцины, которые у нас есть, Moderna, Pfizer и [Johnson & Johnson], очень эффективны в предотвращении госпитализации - серьезности заболевания, требующего госпитализации".

Ограничения исследования

Исследователи, стоящие за новым исследованием, признают несколько ограничений. Поскольку в период исследования доминировал вариант Дельта, результаты, касающиеся естественного иммунитета, могут не применяться к инфекциям, вызванным другими вариантами SARS-CoV-2.

Кроме того, анализ включал только вакцину мРНК BNT162b2 Pfizer-BioNTech, поэтому результаты могут не относиться к людям с другими типами вакцины COVID-19.

Другие ограничения включают возможную недооценку бессимптомных инфекций, поскольку эти случаи часто не проверяются и не регистрируются.

Наконец, в анализе не учитывались такие факторы, как социальное дистанцирование и ношение масок, и это могло повлиять на результаты.

Коронавирус в Украине - о чем ранее писал Главред:

Коронавирус в Украине в последнее время ускорился, поэтому в стране наблюдается ухудшение эпидемиологической ситуации. В четырех регионах показатель заболеваемости уже не соответствует "зеленой" зоне.

Из-за роста заболеваемости COVID-19 в стране могут усилить карантин, заявил врач-эпидемиолог, директор Института вакцинологии и иммунобиопрепаратов Сергей Кравченко.

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здоровье Вакцина коронавирус вакцина Pfizer
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