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Штамм Дельта "атакует": в Минздраве рассказали о новой волне коронавируса

26 августа 2021, 12:10

В Украине растет количество случаев инфицирования штаммом Дельта.

Больница
Коронавирус в Украине / Reuters

Количество случаев заражения новым штаммом коронавируса Дельта в Украине резко начало расти.

Как заявил главный санитарный врач Украины Игорь Кузин, система здравоохранения готова реагировать на вызов новой волны COVID-19.

Кузин рассказал, что еще 5 августа было подтверждено 147 случаев штамма Дельта, а уже 20 августа - 520. По его словам, в течение лета система здравоохранения на всех уровнях готовились к возможным вызовам новой волны коронавируса.

"Сейчас система здравоохранения готова реагировать на вызов новой волны COVID-19, вызванной Дельта штаммом коронавирус. Но помните, что обычные профилактические мероприятия (ношение масок, мытье рук, использование антисептиков, соблюдения физической дистанции) смогут защитить вас и ваших родных от инфицирования COVID-19, а вакцинация - обезопасит от тяжелого течения болезни, госпитализации или смерти от COVID-19", - сказал главный санитарный врач.

Он добавил, что в Украине определили и подготовили 256 больниц, оказывающих специализированную помощь больным коронавирусом.

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Также по всей стране сформирован запас тестов на более 2 млн исследований и 2,3 млн экспресс-тестов на определение антигена.

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Штамм Дельта в Украине - о чем ранее писал Главред:

В Кременце Тернопольской области штамм коронавируса Дельта подтвердили у 9-месячного ребенка. Его госпитализировали вместе с матерью.

Эпидемиологи прогнозируют, что уже со следующей недели в Украине количество больных коронавирусом начнет ощутимо расти, заявил глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий. По его словам, в Украине уже зафиксировано более 300 случаев инфицирования штаммом Дельта.

Тем временем ученые объяснили, можно ли заразиться штаммом Дельта от вакцинированных.

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Минздрав коронавирус Игорь Кузин штаммы коронавируса
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