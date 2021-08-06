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Штамм Дельта атакует в ближайшие недели: названы регионы Украины, которые в зоне риска

6 августа 2021, 07:20
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Вспышка COVID-19, по данным специалистов, может произойти в конце августа.

коронавирус
Коронавирус Дельта в Украине / Фото Reuters

Глава Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий заявил, что в Украине постепенно ухудшается эпидемиологическая ситуация с коронавирусом и вспышка болезни может случиться в течение двух недель.

По его словам, в зоне риска Днепропетровская, Одесская, Донецкая, Житомирская, Закарпатская и Хмельницкая области.

"Сейчас в Украине количество больных и госпитализированных на относительно невысоком уровне. Но динамика распространения вируса стремительно растет", - отметил Радуцкий.

Вспышка COVID-19, по данным специалистов, может произойти в конце августа — начале сентября.

"Главная причина вспышки — распространение штамма Дельта. В Украине уже подтверждено около 150 случаев. Последнее исследование, проведенное в Китае, доказывает: концентрация вируса в крови инфицированного человека в случае штамма "Дельта" в тысячу раз больше, чем китайским штаммом. Поэтому у больного значительно больше вероятность инфицировать других людей", — отметил Радуцкий.

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Штамм Дельта имеет другие симптомы коронавируса:

  • лихорадка,
  • головная боль,
  • боль в горле и насморк,
  • фиксируют случаи нарушения слуха,
  • желудочно-кишечные проблемы и образования сгустков крови, что приводит к гибели тканей и образованию гангрен.

Снизить тяжесть течения и смерть может вакцинация от коронавируса.

"Вероятность тяжелого течения болезни в случае заражения штаммом "Дельта" значительно выше для невакцинированных. После прививки человек переносит болезнь или бессимптомно, или в легкой форме", — отметил Михаил Радуцкий.

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Вакцинация от COVID-19 в Украине - о чем сообщал Главред:

В июле Детский фонд Организации объединенных наций доставил в Украину более 2 миллионов доз вакцин от коронавируса американской компании Moderna. Партия 2 000 040 доз была предоставлена украинскому государству на базе глобального механизма помощи COVAX.

21 июля в Украине начался пятый этап вакцинации против коронавирусной инфекции.

По словам министра здравоохранения Виктора Ляшко, теперь украинцы могут не записываться на вакцинацию через Дію.

Главный инфекционист Львовской области Сергей Федоренко считает, что в Украине может значительно ухудшиться эпидемиологическая ситуация из-за штамма Дельта. Причем, по его словам, вакцина не гарантирует защиты от новой вариации вируса.

коронавирус Михаил Радуцкий штаммы коронавируса
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