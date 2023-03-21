Шпинат, руккола и базилик: как и когда нужно сажать полезные растения

Если вы хотите насладиться свежими зелеными овощами и травами, то вам нужно знать, когда лучше всего садить шпинат, базилик и рукколу. В этой статье мы расскажем вам, когда и как правильно сажать эти растения.
Как садить шпинат?
Шпинат - это зеленая культура, которая может быть сажена как весной, так и осенью. Он предпочитает прохладную погоду и растет лучше всего при температуре около 15 градусов Цельсия. Шпинат нужно садить в плодородный и хорошо дренированный грунт. Выберите место, где будет хорошая солнечная или полутеневая зона.
Как садить базилик?
Базилик - это трава с сильным ароматом, которая используется для приготовления многих блюд. Она садится весной после того, как прошли последние заморозки. Базилик нужно сажать в грунт, который хорошо дренируется и питательный. Также базилик предпочитает место, где есть много солнечного света.
Как садить рукколу?
Руккола - это листовая зелень, которая часто используется в салатах. Рукколу лучше всего садить весной или осенью. Для лучшего роста ее нужно садить в светлом и прохладном месте.
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