Шоколадная вишня и клубничный блонд: самое модное окрашивание волос 2022, которое вдохновляет

В моду на 2022 год вошли равномерно окрашенные волосы. Эпоха балаяжа и омбре ушла в прошлое.
Новый цвет волос позволяет чувствовать себя по-другому: сразу появляется множество интересных идей относительно образа и собственного стиля. А модное окрашивание волос добавляет ко всему прочему невероятное и очень сильное чувство уверенности в себе. Даже если вы достаточно смелые, и эксперименты с цветом – это для вас любимое занятие, то все равно обновленная шевелюра дает вам что-то ценное.
Главное, когда вы нашли "свой" цвет, не держаться за него как за единственный и неповторимый. Мода переменчива, поэтому нужно стараться быть достаточно гибкой, чтобы успевать за ней – а результат вас обязательно вдохновит.
Модное окрашивание волос 2022 многих, без преувеличения, удивит. Дело в том, что ушла в прошлое эпоха балаяжа и омбре. Надолго ли? Пока сказать сложно. Но в начале года на передовой моды оказалось монотонное окрашивание. Проще говоря, в тренде равномерно окрашенные волосы.
Также важно отметить вот что – 2022 год держит курс на здоровье волос и сияние. Поэтому совершенно не важно, окрашиваете вы волосы, или у вас свой цвет волос – следите за их состоянием.
Мы сегодня расскажем вам о том, какие модные цвета волос 2022 заслуживают особого внимания, а в нашей фотогалерее вы найдете актуальные образцы из Instagram для понимания трендов без лишних слов.
Цвет волос мокко коричневый – хит сезона
Это очень стильный и одновременно элегантный оттенок. Он идеально подходит как обладательницам светлой кожи, так и смуглой. Мокко коричневый – достаточно темный цвет, но его смягчает тонкий оттенок каштанового красного цвета.
В моде цвет волос шоколадная вишня
Чтобы получить этот потрясающий модный оттенок волос 2022, сочетают коричневые оттенки с насыщенным рыжим. Цвет волос шоколадная вишня находится где-то между шоколадно-коричневым и медным – он немного темнее, чем орехово-коричневый, и не такой кричащий, как каштановый.
В трендах цвет волос фундук коричневый
В основе этого удивительного цвета золотисто-коричневые отблески. Это теплый оттенок и в меру светлый, поэтому его могут взять на вооружение не только брюнетки, но и блондинки, которые хотят перемен, но не готовы полностью перейти на темный цвет волос.
Цвет волос клубничный блонд все еще в моде
В этот цвет волос невозможно не влюбиться – во всем мире у него в последние годы появилась огромная армия поклонниц, и их чувства пока еще очень горячие. Клубничный блонд — красноватый трендовый оттенок, который находится где-то между красным и блондом с медно-русым подтоном.
В моде медно-красный цвет волос
Рыжие волосы актуальные как никогда. А если выражаться более точно, то в тренде роскошный имбирный цвет. Если мечтаете удивить всех окружающих и устроить в своей жизни маленькую революцию, то яркий медно-красный цвет волос вам в этом поможет.
Золотистый блонд – модный цвет волос 2022
Ее величество Мода 2022 вернула для нас необыкновенный цвет волос с золотистыми акцентами. Ориентируйтесь на очень теплый и естественный оттенок золотистого блонда, который немного напоминает медовый блонд.
В моду возвращается цвет волос пшеничный блонд
Если вы отдаете предпочтение оттенкам натурального блонда, то будете в восторге: в моду на 2022 вернулся некогда очено популярный пшеничный блонд.
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