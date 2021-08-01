"Сходил за хлебушком": Зеленского засекли за покупками продуктов в супермаркете

Владимира Зеленского заметили в супермаркете / Facebook К.Левошко

Президента Украины Владимира Зеленского заметили в супермаркете в центре Киева, когда он рассчитывался за покупки на кассе.

Соответствующее фото с главой государства опубликовал в Facebook пользователь Константин Левошко.

"Подумал: схожу-ка я в магазин. Отдохну от новостей и политики. Куплю гречневый багет. Сходил, бл...ть, за хлебушком", – подписал он снимок.

Обратим внимание, что Зеленский был одет в футболку, а на лице у него была медицинская маска.

В комментариях Левошко отметил, что с президентом была "перепуганная" охрана. Он также добавил, что Зеленский среди прочего купил три бутылки вина.

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Добавим, что Зеленского заметили в магазине Le Silpo на Бессарабке.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский во время визита в город Бахмут Донецкой области посетил местный супермаркет, в котором сделал покупки и проверил, как покупатели носят маски.

Глава государства отметил, что местные жители не пренебрегают средствами индивидуальной защиты во время посещения магазинов.