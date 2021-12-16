Шмыгаль признался, грозит ли Украине второй локлаун

Шмыгаль рассказал о возможности второго локдауна / УНИАН

В Украине внедрять общий локдаун из-за коронавируса не намерены, однако ношение защитных масок будет обязательным для украинцев еще долго, пишет Интерфакс-Украина, ссылаясь на слова премьер-министра Дениса Шмигаля.

Он отметил, что тотальный карантин не будут вводить из-за того, что в Украине сохраняется высокий показатель вакцинации против коронавируса. Темпы прививки достигают еженедельно около одного миллиона граждан.

"Более 40% вакцинированных среди взрослого населения - это ключевой фактор, который нам дает возможность пообещать бизнесу, что локдаунов не будет", - заявил он.

Глава украинского правительства добавил, что некоторые карантинные ограничения продлятся еще достаточно долго. В частности, сохранится обязательное ношение масок в общественных местах.

"Вакцинация не защищает на 100% от инфицирования, а предотвращает смерть и тяжелое течение заболевания", - объяснил решение властей Шыгаль.

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Он же предположил, что масочный режим будет действовать еще около двух лет.

Напомним, в Польше появился новый штамм коронавируса "Омикрон". Первый случай заражения подтвердили в Минздраве страны.

Также ранее сообщалось, что Министерство здравоохранения Украины может принять решение об обязательной третьей дозе вакцины от коронавируса.

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