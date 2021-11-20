Шмыгаль поведал, куда будут начислять "коронавирусную тысячу"

Денис Шмыгаль рассказал подробности получения тысячи гривен / УНИАН

В Украине запускают выдачу бонуса в размере 100 гривен за вакцинацию от коронавируса, а средства будут выплачены на виртуальные платежные карты через приложение или портал "Дія", сказал премьер-министр Денис Шмыгаль в Субботнем интервью на Радио Свобода.

Чиновник объяснил, что эти деньги граждане смогут потратить на билеты в кинотеатр, театр или концерт, занятия спортом, путешествия по Украине на поезде или самолете.

"Дія" сформирует соответствующую платежную карту, которой можно будет воспользоваться только в этих пяти направлениях, наиболее пострадавших от COVID... Это креативные индустрии, кино, театры, музеи, это спортивные центры и перевозки внутри Украины: авиа и железнодорожные. Вот эти направления получат поддержку", - отметил глава Шмыгаль.

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Глава правительства обратил внимание, что программа направлена не только на поддержку "пострадавших индустрий", но также будет "мотивировать людей вакцинироваться и пользоваться "Дієй" как тем ресурсом, который помогает государству упорядочить сегодня отношения граждан и государства и упрощать их".

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Средства выдадут привитым двумя дозами, то есть получившим полный курс вакцинации.

Период действия такой программы для обладателей COVID-сертификатов составит год: с 19 декабря 2021-го по 18 декабря 2022-го, добавил премьер.

Деньги за вакцинацию: что предложил Зеленский

Как сообщал Главред, 15 ноября президент Владимир Зеленский пообещал выплатить по 1000 гривен всем украинцам, получившим две дозы вакцины.

Пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Сергей Никифоров уточнил, что привитые двумя дозами COVID-вакцины не смогут получить тысячу гривен от президента наличными на руки, деньги будут своеобразным депозитом, который можно потратить только на определенный список услуг.

В Раде по-разному отреагировали на "тысячу Зеленского". Так, нардеп "Слуги народа" Елизавета Богуцкая заявила, что инициатива президента по выплате 1000 гривен привитым от COVID-19 украинцам может еще больше расколоть общество. Также, по ее мнению, "любые медицинские манипуляции не имеют права быть финансово как-то стимулированы".

Экс-спикер Рады Дмитрий Разумков же считает, что сама идея неплохая, но решение ограничить использование этих средств – это издевательство над людьми. Особенно над пенсионерами, которые могли бы потратить деньги на еду и лекарства.

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