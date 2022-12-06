Кожа будет сиять, а губы будут нежными: этот секретный продукт присмотрит за лицом красавиц

Оказалось, что обычная поваренная соль может отлично справиться с сухостью губ, закупоркой пор и увлажнит лицо.

Соль поможет в уходе за лицом / Коллаж фото ua.depositphotos.com

Каждая женщина хочет отлично выглядеть с подтянутой и сияющей кожей лица. Однако не каждая может похвастаться такой от природы.

Чаще всего женщинам приходится проводить различные косметические процедуры, чтобы кожа была достаточно увлажненной и очищенной.

Салоны и профессиональная уходовая косметика - дорогостоящее удовольствие. Но оказывается, достичь отличного эффекта можно даже дома с помощью одного базового продукта, который найдется почти в каждом жилье. Этим секретным продуктом является обычная соль.

Нежные губы обеспечены

Иногда кожа на губах может сильно пересыхать, что превращает их из нежных в достаточно грубые. Сложнее всего с этим бороться зимой. Под действием ветра и мороза губы даже могут начать шелушиться.

В таком случае эффективным будет солевой раствор. В 100 мл воды необходимо добавить ложку соли и все хорошо перемешать. Полученный раствор следует нанести на губы и дать ему высохнуть.

"Лекарство" от высыпаний и закупорки пор

От прыщей и закупорки пор чаще всего страдают женщины с жирным типом кожи. Солевой раствор (100 мл воды и 1 ложка соли) сможет удачно очистить кожу. Длительное использование такого средства может дать результат и вы заметите, как на лице постепенно начнут исчезать мелкие высыпания.

Это средство следует держать на коже до его высыхания, после чего необходимо все смыть. Лучше не применять солевой раствор на коже, если капилляры расположены достаточно близко к поверхности и их заметно невооруженным глазом.

Кожа будет светлая и увлажненная

Тот же солевой раствор может помочь избавиться от сухости кожи и осветлить ее. Если, например, зимой от ветра и мороза на лице появилась сухость, то солевой раствор сможет эти участки смягчить.

Наносить раствор нужно уже описанным ранее способом. Если вы просто хотите осветлить кожу, то можно начать умываться им днем и ночью. Тон кожи действительно может стать светлее, а веснушки менее заметными.

Важно! Если на вашей коже есть раны, порезы или просто царапины, лучше избежать применения солевого раствора.

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