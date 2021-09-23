Шизофрения: названы ранние положительные симптомы

Симптомы шизофрении обычно начинают проявляться в подростковом или раннем взрослом возрасте/Pixabay

Шизофрения - это пожизненное хроническое заболевание, вызывающее симптомы, которые врачи классифицируют как положительные или отрицательные.

К положительным симптомам относятся галлюцинации, бред и любые изменения в мыслях или поведении. В отличие от негативных симптомов, они появляются после того, как у человека развивается заболевание, и становятся частью его психики.

Симптомы шизофрении обычно начинают проявляться в подростковом или раннем взрослом возрасте, но ранние признаки этого состояния могут проявляться в детстве.

Читайте такжеПища для ума: диетолог перечислила продукты, которые "прокачают" ваш мозг

Во всем мире насчитывается около 20 миллионов человек с шизофренией, многие из которых испытывают положительные симптомы этого состояния.

Реклама

В отличие от некоторых других состояний психического здоровья, шизофрения хорошо поддается лечению антипсихотическими препаратами, терапией и другими вариантами лечения. Однако необходимо постоянное лечение, чтобы помочь справиться с симптомами и предотвратить их. Есть также несколько способов раннего выявления положительных и отрицательных симптомов шизофрении.

В этой статье более подробно рассматриваются положительные симптомы шизофрении. В нем также обсуждаются риски, диагностика и лечение шизофрении, а также общие перспективы для людей с этим заболеванием.

Какие положительные симптомы?

Шизофрения имеет как положительные, так и отрицательные симптомы. Позитивные симптомы - это те, которые влияют на мысли или поведение человека. Они включают:

заблуждения

галлюцинации

странные или необъяснимые изменения в поведении

путаница или расстройство мышления

Люди с шизофренией могут испытывать один или несколько из этих симптомов.

Заблуждения

Заблуждение - это то, во что человек без сомнения верит, несмотря на свидетельства обратного. Эти заблуждения, которые обычно основаны на чем-то ложном или нереалистичном, часто заставляют человека действовать иначе, чем обычно. Они могут даже попытаться использовать бредовые идеи для оправдания или объяснения своих действий.

Человек, испытывающий заблуждения, может полагать, что в обычных повседневных событиях есть скрытые сообщения. Они могут найти смысл, которого на самом деле не существует, например, в цвете чьей-либо одежды или в трансляции СМИ.

Человек, страдающий шизофренией, также может чувствовать, что кто-то наблюдает за ним, следит за ним или говорит о нем за его спиной. В результате они могут с подозрением относиться к близким друзьям или членам семьи. Это иногда называют "параноидной шизофренией", и это происходит почти у 50% людей с этим заболеванием, являющихся надежным источником. Различные факторы окружающей среды и генетические факторы могут вызвать параноидальную шизофрению.

Бред может продолжаться несколько недель или даже месяцев. Согласно более раннему 20-летнему исследованию, в котором наблюдали 200 человек с шизофренией, 57% людей испытывали повторяющиеся бредовые идеи во время исследования.

Галлюцинации

Галлюцинации не существует, но человек все еще верит, что может потрогать, увидеть, услышать, понюхать или даже попробовать. Один из наиболее распространенных типов галлюцинаций у людей с шизофренией - слуховые галлюцинации, которые обозначают звуки, которые человек слышит в своей голове.

Они могут принимать форму голосов, которые часто могут быть оскорбительными или критическими, но иногда дружелюбными и разговорчивыми. Тем не менее, для большинства людей, которые слышат голоса, они так же реальны, как если бы кто-нибудь поблизости говорил.

Фактически, исследования, проведенные с использованием оборудования для нейровизуализации, показывают ключевые изменения в речевой области мозга у людей с шизофренией. Это явный показатель того, что мозг ошибочно принимает мысленные голоса за настоящие.

Примерно 70% надежных источников людей с шизофренией сообщают о том, что слышат голоса.

Изменения в поведении и мышлении

Люди с шизофренией часто испытывают непредсказуемые изменения в поведении или мышлении. Они могут полагать, что другая сущность частично или полностью контролирует их, мысленно или телесно, или и то, и другое.

Расстройство мышления

Расстройство мышления - это запутанный, неорганизованный образ мышления, который может привести к тому, что человек может выражаться необычным образом во время разговора или письма. Часто встречается при шизофрении и других психотических расстройствах.

Расстройство мышления связано со способностью человека сохранять концентрацию, логично и последовательно оценивать ситуации, а также планировать и выполнять задачи целенаправленно и логично. И поведение, и язык могут быть индикаторами расстройства мышления.

Почему их называют положительными?

Их называют положительными симптомами, потому что они относятся к изменениям в поведении или мыслях, которые возникли после того, как у человека развилась шизофрения, а не до этого.

Негативные симптомы называются так, потому что они относятся к мыслям и поведению, которые у человека были до развития шизофрении, но с тех пор они утрачены. Другими словами, негативные симптомы - это ключевые аспекты или характеристики исчезнувшего человека.

Риски

Хотя симптомы шизофрении различаются по степени тяжести, люди с этим заболеванием имеют повышенный риск отрицательных результатов. Например:

Шизофрения связана с более высоким уровнем смертности из-за других заболеваний, таких как сердечно-сосудистые заболевания, рак легких и хроническая обструктивная болезнь легких. Это может быть связано с плохим управлением изменяемыми факторами риска.

Почти 50% надежных источников всех людей с шизофренией имеют второе психическое заболевание или поведенческое расстройство, такое как депрессия, злоупотребление психоактивными веществами или беспокойство.

Люди с шизофренией могут иметь повышенный риск самоубийства, особенно в начале болезни.

Более того, больные шизофренией могут иметь более тяжелое финансовое бремя из-за затрат на лечение этого состояния. Они также могут испытывать апатию, отстраненность от общества и отсутствие продуктивности. Эти симптомы, в свою очередь, могут привести к безработице или другим финансовым кризисам.

Другие симптомы шизофрении

Помимо более широко известных положительных симптомов шизофрении, существуют также менее известные отрицательные симптомы, такие как:

крайняя апатия

вялость

неуместные эмоциональные реакции, такие как смех над чем-то грустным или плач над чем-то счастливым

уход от социальных сетей или близких

снижение речи или немота

снижение либидо

невнимательность или недостаток концентрации

Несмотря на меньшее внимание средств массовой информации, эти негативные симптомы также сильно влияют на качество жизни человека и его способность жить нормально. Без лечения многие люди с трудом справляются с этими симптомами.

Диагностика

Большинство людей с шизофренией получают диагноз в период от подросткового возраста до 30 лет. Иногда бывает сложно диагностировать заболевание на ранней стадии, потому что некоторые из ранних симптомов, такие как вялость, апатия и отсутствие мотивации, также могут быть общими чертами подросткового возраста.

Как только человек начинает испытывать бред, полностью осознаваемые галлюцинации, расстройство мышления и гиперактивное поведение, это состояние становится легче диагностировать.

Диагностика обычно включает в себя все или некоторые из следующих:

полный медицинский осмотр

когнитивные или личностные тесты

анализы мочи и крови, чтобы исключить другие возможные причины, такие как злоупотребление наркотиками или алкоголем

КТ или МРТ для выявления скрытых проблем, таких как опухоль головного мозга

Врачи будут диагностировать шизофрению только в том случае, если человек постоянно испытывал по крайней мере два из положительных симптомов шизофрении в течение последнего месяца и в течение последних 6 месяцев имел какие-либо формы психического расстройства.

В общем, легче распознать положительные симптомы шизофрении, чем отрицательные. В основном это связано с тем, что негативные симптомы часто маскируются под что-то другое. Во время постановки диагноза психиатр или другой врач попытается исключить другие состояния, такие как депрессия или биполярное расстройство, прежде чем прийти к заключению.