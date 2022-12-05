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Шикарная укладка обеспечена: 5 лайфхаков для естественного объема волос

5 декабря 2022, 21:08
Для того чтобы сделать красивый объем волос необязательно использовать кучу средств, которые портят волосы.
волосы
Как предать волосам объем / Instagram

Шикарные волосы с красивой укладкой – мечта любой красавицы. С густыми волосами не нужно ломать голову о том, как же сделать прическу объемной. У обладателей таких волос объем ощущается и без дополнительных средств, главное, чтобы голова была чистая.

Но что делать тем, у кого волосы тонкие и ломкие. В этом случае даже правильно подобранная уходовая косметика не всегда может спасти ситуацию. В первую очередь объем зависит от того, в каком именно направлении растут волосы.

Но каждая красавица может сделать самостоятельно пышный объем. Главред подобрал несколько лайфхаков.

Боковой пробор

Одним из самых простых способов предать волосам объем станет именно боковой пробор. Такая укладка требует минимум времени и с ней справиться любая девушка. С боковым пробором волосы будут выглядеть пышнее, чем с ровным. Однако не стоит ожидать от этого каких-то чудо-эффекта.

Легкий начес

Чтобы такая укладка выглядела естественно, лучше использовать для начеса зубную щетку. Для этого нужно разделить волосы пробором и начесать пряди у самых корней. После этого пробор нужно сдвинуть на пару сантиметров вбок и снова повторить.

волосы
Как предать волосам объем / Instagram

Сушка волос вниз головой

Об этом лайфхаке многие не знают, но он действительно дает эффект. Во время такой сушки нужно использовать щетку-брашинг и вытягивать ею пряди от корней до кончиков. Воздух фена в таком случае лучше направить на корни. После такой сушки укладка станет более пышной.

Правильные средства

Если вы хотите сделать укладку, то стоит выбрать в магазине именно те товары, которые вам понадобятся. Лучше не покупать для укладки масла и гели. Они достаточно тяжелые и не дадут того объема, на который вы рассчитываете. Лучше отдать предпочтение спреям, муссам и пенкам.

Завейте волосы

Если у вас тонкие волосы без объема, то лучше не пытаться их выровнять. Отличным вариантом станет завивка. Вы можете сделать пышные кудри, локон, укладку с эффектом пляжных волн.

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