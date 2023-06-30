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Что приносит трехцветная кошка: ждать счастья или неудачи

Юлия Куришко
30 июня 2023, 23:31 обновлено 30 июня, 23:33
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Приблудила трехцветная кошка, приметы о которых стоит знать каждому.
Что приносит трехцветная кошка: ждать счастья или неудачи
Что означают 3 цветные кошки / коллаж: Главред, фото: instagram / amra_murr

Встретить трехцветную кошку считается едва ли не магическим явлением. Когда кошка окрашена одновременно в три цвета, считается, что сила каждого усиливается во много раз. Поэтому такие животные высоко ценятся и считаются магическим символом.

Какого цвета кошка приносит удачу

  • Рыжие коты в доме улучшают финансовое состояние. Они умеют приманивать деньги к своему хозяину. Считается, что в разных культурах такая способность объясняется по цвету кошек, которые схожи с золотом.
  • В народе считают, что белые кошки обладают "лечебной" способностью. Считается, что кошки обладают целебными способностями, а также могут избавлять от чувства усталости. Белая кошка в доме поможет быть здоровее и избегать ссор.
  • Кошки обычного коричневого окраса приносят в дом счастье и нрав. Их энергия настолько мощная, что они могут наделять ею всех жителей дома.
  • Если вы заведете серую кошку, то вскоре обретете счастье в личной жизни. Как считают в народе, что серые коты помогают устроить счастливую личную жизнь.
  • Обычно считается, что черные кошки приносят несчастье, но это не так. Черные кошки наоборот лишают плохой энергии в доме и помогают хозяевам быть спокойными и мудрыми. Такие коты обычно становятся талисманом, который помогает защитить от завистников и помогают избежать беды.

Чем хороши трехцветные кошки

  • Если у вас трехцветная кошка, то вам очень повезло. В народе говорят, что коты с черными, белыми и рыжими пятнами притягивают средства. Белый цвет символизирует чистоту, черный-победа над черными силами, рыжий прогоняет лихую энергетику.
  • Существует известная примета, если к вашему хозяйству приблудился трехцветный котенок или взрослая кошка, то вскоре в семье будет пополнение - кто-то женится.
  • Трехцветный домашний питомец дома привлечет успех к его хозяевам. Владельцы таких особенных кошек подтверждают, что у них неожиданно появились дополнительные денежные источники и улучшилась личная жизнь.

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