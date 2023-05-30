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Что обязательно должно быть в ванной комнате: хитрости для уюта и безопасности

Юлия Куришко
30 мая 2023, 04:40
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Что можно выбросить из ванной комнаты, а что наоборот обязательно должно быть в ней для уюта - полезные советы от Главреда.
Что обязательно должно быть в ванной комнате: хитрости для уюта и безопасности
Какие опасности есть в ванной / коллаж: Главред, фото : ua.depositphotos.com

Что обязательно должно быть в ванной, чтобы она стала уютным местом для отдыха и восстановления сил. Ванна-это место, где можно немного отвлечься от проблем и побыть наедине с самим собой. Хочется, чтобы это место было красивое и с приятной энергетикой. Чтобы ванная комната выглядела красиво и практично, достаточно иногда изменить некоторые детали, добавить акценты в помещении, или же наоборот выбросить то, что только занимает место и энергию в комнате.

Чего не должно быть в ванной: топ-5 лишних вещей

  1. Не стоит размещать хозяйственные тряпки на трубах в ванной. Это выглядит не эстетично да и вообще портит вид ванной. Тряпки лучше вешать в ванной комнате на пару часов, пока они будут сохнуть, а потом лучше убрать.
  2. Ковры из микрофибры в ванной накапливают всю грязь и быстро изменяют свою форму. Лучше выбрать коврик в ванную из другого материала - полиэстера, ПВХ или резины. Коврик должен впитывать влагу и легко чиститься.
  3. Косметику стоит хранить в холодном и сухом месте, но ванна - это не идеальное место для этого. Во время повышенной влажности в ванной косметика может потерять свои свойства и испортиться раньше определенного срока.
  4. Важным моментом не только уюта и комфорта - является гигиена. Нельзя, чтобы зубные щетки оставались в помещениях с совмещенными санузлами. Во время смыва унитаза с открытой крышкой, бактерии могут попасть в воздух и осесть на вещах гигиены. Лучше разместить зубные щетки в безопасное место, либо держать их в спецчехлах.
  5. Худшее, что может быть в ванной комнате - беспорядок. Часто люди ставят на стиральную машинку бытовую химию, средства гигиены, полотенца и одежду. Все это только занимает пространство комнаты и сеет хаос.

Какие опасности есть в ванной

  1. Стоит быть осторожным с гладкой поверхностью ванны и полом в ванной комнате. Скользкая плитка - идеальное место, чтобы случайно поскользнуться и упасть.
  2. Ванная комната - прекрасное место для жизни плесени, ведь влажность и тепло она просто обожает. Для тех, у кого проблемы со здоровьем дыхательных путей, хуже плесени нет ничего.
  3. Желтые резиновые уточки, будто красиво отвлекают ребенка от неприятных моментов, связанных с купанием, но заодно и становятся возбудителем грибка, плесени и бактерий.
  4. Иногда ради экономии моющего средства выделяют одно полотенце на всю семью. Сначала одно полотенце на всю семью, а потом и одни бактерии на всех родственников. Каждый должен иметь свое полотенце.

Что должно быть в современной ванной комнате

  1. Важным элементом практичности и уюта ванны - наличие зеркала. Лучше выбирать большие зеркала, чтобы визуально расширить ванную, или с подсветкой, акцентируя внимание в комнате.
  2. Чтобы в ванной комнате не образовывалась плесень, стоит заменить водяной полотенцесушитель или дополнить его электрическим. Выбор электрических сушек разнообразен, поэтому можно выбрать под свой интерьер.
  3. Крючки для полотенец и одежды станут "изюминкой" комнаты. Главное правило - избегать дешевых пластиковых. Сейчас популярны крючки из натуральных материалов: дерева или металла.
  4. Для дополнительного места и организации пространства ванной комнаты может стать стильная полочка. Отличной альтернативой являются изделия из стекла, которые всегда очень гармонично вписываются в любой интерьер.
  5. Корзина для белья очень полезный и стильный аксессуар, который помогает разгрузить комнату от беспорядка. Сейчас популярны плетеные корзины из лозы, которые добавляют уюта ванной комнате.

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