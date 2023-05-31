Что нельзя класть на кровать: приметы, о которых стоит знать

Приметы про кровать существовали издавна и их есть множество - читайте интересные факты.

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Почему нельзя спать на чужом постельном белье / коллаж: Главред, фото: instagram/ sleeppy_sheep, іnstagram / tkani_na_lenina, ua.depositphotos.com

Почему нельзя класть гостей на свою кровать? Мало кто знает, но есть ряд примет, которые необходимо принять во внимание, чтобы избежать недоразумений, беспорядков и конфликтов в семье.

Почему нельзя уступать свою кровать гостям

Не стоит впускать в свою постель гостей, даже, если это очень близкие друзья. Для них у вас дома может быть диван или кресло, но не ваша постель. Супружеская кровать, как и спальня - только для двоих. Если вы впустите кого-то на свою кровать, есть риск навлечь конфликты в свою семью, даже может дойти до супружеской измены. Муж и жена - это единственная и неразлучная пара, следовательно и в постели должны оставаться вместе. Спать нужно в своей постели и под одним одеялом. Подушки также должны быть в одинаковых наволочках - это не только придаст комнате уюта, но и еще сблизит отношения и доверие друг к другу.

Что нельзя делать в постели

Не все знают, но иглы и булавки несут энергетику несогласия. Если эти предметы окажутся на вашей кровати, они могут вызвать постоянные ссоры и раздоры дома. Стоит взять за привычку, что нельзя хранить иглы и булавки в спальне и нельзя шить, сидя на кровати.

Ни в коем случае нельзя класть на кровать "мертвые" цветы. Еще наши предки подчеркивали, что засушенные цветы - это источник мертвой энергии. Если они окажутся на кровати, то могут вызвать ухудшение самочувствия, или же и вообще неизлечимые болезни.

Плохой приметой считается зеркало на кровати. Издавна подчеркивали, что зеркало является посредником между миром живых и мертвых. Отсюда и примета, что нельзя вешать зеркала в спальне, потому что это может грозить человеку недугами. Избавьтесь от привычки оставлять зеркало на кровати, ведь это может повлиять на ваше самочувствие и успехи в личной жизни.

Большинство людей, когда болеют, то часто оставляют лекарства у своей постели. Но не стоит такое делать, потому что из-за лекарств на кровати, можно часто болеть. Медикаменты у кровати или на ней, на подсознательном уровне ассоциируются с болезнью. Эта привычка может насылать на вас энергию болезней.

Почему нельзя сидеть на кровати в уличной одежде

Сидеть на кровати в уличной одежде не только плохая примета, но это еще и не гигиенично. Когда человек приходит с улицы и садится на свою кровать, не переодевшись, он приносит всю уличную энергетику в свою постель и в дом. Из-за этого ночью можно плохо спать, будто какие-то мысли лезут в голову и что-то мешает уснуть.

Опасно для здоровья сидеть или лежать на кровати в уличной одежде. Патогенные микроорганизмы могут жить на вещах несколько недель и месяцев. Каждый день один человек выбрасывает около 500 миллионов клеток кожи и выделяет один литр пота. Все это проявляется на одежде и выделяется микробами, а они могут вызвать различные болезни.

Смотрите видео о том, как и куда лучше поставить кровать:

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