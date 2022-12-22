"Шанс кардинально изменить жизнь": астролог Росс сказал, какие планы в 2023 году точно будут успешными

В 2023 году стоит готовиться к серьезным изменениям, которые ждут нас в следующие 10-15 лет.

Гороскоп 2023 от астролога Влада Росса/ ua.depositphotos.com, pixabay.com

Астролог Влад Росс рассказал, какие планы лучше всего удастся воплотить в жизнь в 2023 году. По его словам, весь следующий год стоит готовиться к серьезным изменениям, которые произойдут в следующие 10-15 лет. Нужно исправлять ошибки прошлого.

Также стоит быстро реализовать задуманное, если вы хотите начать какое-то дело. Пусть начало будет быстрым, зато продолжение медленным, чтобы достичь хорошего финиша. Об этом рассказывает гороскоп на 2023 год, составленный Россом.

"Начало года будет хорошим для активных краткосрочных проектов, а вот приобретение полезных навыков и получение опыта будет благоприятным во второй половине года. В этом году следует работать над своим мышлением, избавляться от старых шаблонов. 2023 год благоприятен для пересмотра отношений с людьми или перезагрузки отношений, особенно в середине года", – отмечает Росс.

Он говорит, что Плутон во время вхождения в знак Водолея принесет большие перемены, демократию, свободу и вдохновенность. Также это время принесет возможности кардинально изменить всю нашу жизнь в ближайшем будущем.

"Этот год положит начало большим изменениям в Украине", – добавил Росс.

Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или доказать научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобному. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Напомним, Росс прогнозирует, что в следующем году лучшим временем для инвестиций в недвижимость станет время во второй половине мая и далее. Также финансовый гороскоп 2023 от астролога предполагает, что следующий год будет благоприятным для операций с земельными участками.

Ранее астролог Влад Росс назвал опасные и напряженные периоды в 2023 году. Согласно его прогнозу, период 9-15 января будет очень стрессовым. Сложным периодом будет середина марта 2023 года.

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