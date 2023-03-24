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Сейчас такого не увидишь: почему в СССР делали холодильники со встроенным замком

24 марта 2023, 17:42
Старые советские холодильники с замком имеют не только историческую ценность, но и практическую.
Холодильник с замком в СССР
Холодильник с замком в СССР / скриншот YouTube

Советские холодильники с замком на дверце вызывают любопытство и некоторое недоумение у многих людей. Ведь зачем замок на холодильнике?

Зачем замок на холодильнике?

Одной из главных причин, по которой на старых советских холодильниках устанавливали замки, была необходимость сохранения продуктов питания. В условиях дефицита и непривычного для нас обилия продуктов в советское время, замок на холодильнике помогал избежать кражи продуктов из него.

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Кроме того, замок на дверце предотвращал случайное открытие холодильника, что могло привести к утечке холодного воздуха и повреждению продуктов.

Холодильник превращался в сейф

Прятали в холодильных устройствах не только еду, но и самые ценные вещи. Например, многие складывали туда денежные запасы и украшения, когда выходили за покупками в магазин, или же и вовсе постоянно хранили свои драгоценности рядом с колбасой. Вещи можно было закрыть на замок, а ключ взять с собой.

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Автор: Сергей Кущ
СССР холодильник интересные новости
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