Сейчас такого не увидишь: почему в СССР делали холодильники со встроенным замком

Советские холодильники с замком на дверце вызывают любопытство и некоторое недоумение у многих людей. Ведь зачем замок на холодильнике?
Зачем замок на холодильнике?
Одной из главных причин, по которой на старых советских холодильниках устанавливали замки, была необходимость сохранения продуктов питания. В условиях дефицита и непривычного для нас обилия продуктов в советское время, замок на холодильнике помогал избежать кражи продуктов из него.
Кроме того, замок на дверце предотвращал случайное открытие холодильника, что могло привести к утечке холодного воздуха и повреждению продуктов.
Холодильник превращался в сейф
Прятали в холодильных устройствах не только еду, но и самые ценные вещи. Например, многие складывали туда денежные запасы и украшения, когда выходили за покупками в магазин, или же и вовсе постоянно хранили свои драгоценности рядом с колбасой. Вещи можно было закрыть на замок, а ключ взять с собой.
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