Сейчас такого не делают: зачем в СССР добавляли соль в подсолнечное масло

Соленое подсолнечное масло также было широко распространено в те времена.

Подсолнечное масло в СССР / скриншот YouTube

Подсолнечное масло было самым популярным видом растительных масел в СССР. Однако, мало кто знает, что соленое подсолнечное масло также было широко распространено в те времена.

Как делали подсолнечное масло в СССР?

В СССР масло упаковывали в стеклянные бутылки, металлические банки или картонные коробки, а в последние годы существования Советского Союза были сделаны попытки внедрить инновации в производство масла.

Были созданы новые технологии и оборудование для улучшения качества и увеличения производительности. Однако, из-за недостатка инвестиций и технических проблем, эти изменения были не столь значительными.

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Зачем делали соленое масло?

Основным преимуществом соленого подсолнечного масла было его длительное хранение. Соленая добавка служила консервантом, предотвращая порчу масла. В то время, когда холодильники были редкостью, это было крайне важно для сохранения продуктов питания.

Кроме того, соленое масло было более доступным для широких масс населения. В условиях жесткого социально-экономического положения в СССР, соленое масло стало альтернативой более дорогим видам растительных масел.

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