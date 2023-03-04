Сейчас такого не делают: зачем в СССР добавляли соль в подсолнечное масло

Подсолнечное масло было самым популярным видом растительных масел в СССР. Однако, мало кто знает, что соленое подсолнечное масло также было широко распространено в те времена.
Как делали подсолнечное масло в СССР?
В СССР масло упаковывали в стеклянные бутылки, металлические банки или картонные коробки, а в последние годы существования Советского Союза были сделаны попытки внедрить инновации в производство масла.
Были созданы новые технологии и оборудование для улучшения качества и увеличения производительности. Однако, из-за недостатка инвестиций и технических проблем, эти изменения были не столь значительными.
Зачем делали соленое масло?
Основным преимуществом соленого подсолнечного масла было его длительное хранение. Соленая добавка служила консервантом, предотвращая порчу масла. В то время, когда холодильники были редкостью, это было крайне важно для сохранения продуктов питания.
Кроме того, соленое масло было более доступным для широких масс населения. В условиях жесткого социально-экономического положения в СССР, соленое масло стало альтернативой более дорогим видам растительных масел.
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