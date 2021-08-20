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Северный поток-2 под угрозой: Байден подписал указ о новых санкциях против России

20 августа 2021, 21:38

Глава Госдепа США Энтони Блинкен уже заявил, что в санкционный список попадут новые два физических лица и одно судно из РФ.

Белый дом
Санкции США против России / WhiteHouse.gov

Президент США Джо Байден подписал указ, который позволяет вводить санкции в связи с "определенными энергетическими проектами России".

Как сообщает пресс-служба Белого дома, таким образом новые ограничения могут коснуться газопровода Северный поток-2.

Издание этого указа связано с "угрозой национальной безопасности, внешней политике и экономике Соединенных Штатов", сказано в тексте.

Собственность связанных с энергопроектами РФ иностранных лиц могут быть заблокированы по указанию госсекретаря и Минфина США.

Глава Госдепа США Энтони Блинкен уже заявил, что в санкционный список попадут новые два физических лица и одно судно из РФ, связанные с Северным потоком-2.

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Как отмечают в Белом доме, правительство Российской Федерации прибегает к "вредной иностранной деятельности".

К примеру, проект российского газопровода может "расширить влияние РФ" на энергетические ресурсы европейских стран. Это может ослабить энергобезопасность Европы, включая Украину, а также восточный фланг НАТО и ЕС.

Как пишет Bloomberg со ссылкой на источники пишет, что санкции могут ввести против российских компаний Nobility и страховой компании Constanta. Документ об этом был направлен в Конгресс.

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Северный поток-2 - о чем ранее сообщал Главред:

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе своей встречи с делегацией США призвал Запад остановить процесс завершения строительства газопровода Северный поток-2. Глава государства подчеркнул, что российский энергетический проект несет угроза национальной безопасности страны.

Спикер Кремля Дмитрий Песков допустил вероятность, согласно которой у России возникнут новые проблемы с Северным потоком-2 на этапе сертификации и страхования газопровода.

Депутат Госдумы РФ Вячеслав Никонов считает, что Штаты осуществят попытку остановить СП-2 в том случае, если в Германии на парламентских выборах одержит победу Партия Зеленых.

viber
санкции США Джо Байден Северный поток-2
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