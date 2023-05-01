Сеть подорвала вирусная головоломка: пользователи не могут решить математическую задачу

Эта головоломка заставила людей чесать головы в попытках найти правильное решение. Можете ли вы ее решить?

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Сеть заполонила очень сложная головоломка / Puzzle Tricks, ua.depositphotos.com

Головоломки – это интересный способ провести свободное время с пользой, ведь они помогают людям проверить свои умственные способности, усовершенствовать логическое и пространственное мышление. Следовательно, в Сети появилась потрясающая головоломка, которая сводит с ума. Для ее решения нужно подготовить ручку и бумагу, ведь задача не из простых.

Загадка, которая нашла отклик в Твиттере, была опубликована Puzzle Tricks. Ее суть заключается в том, что нужно выполнить, казалось бы, несложную математическую задачу. Итак, если 3+2 равно 43, 4+3 равно 54, а 5+4 равно 65, сколько будет 9+5?

Сможете ли вы решить эту математическую задачу? / Puzzle Tricks

Ответ может быть не таким очевидным, как кажется на первый взгляд. Эта головоломка заставила людей чесать головы в попытках найти правильное решение. Можете ли вы ее решить?

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С момента публикации головоломка набрала более 60 тысяч просмотров, и эта цифра продолжает расти.

Математическая задача также побудила многих пользователей опубликовать свои мысли в комментариях. Кто-то написал, что будет 79, кто-то – 106, а кто-то считает что правильное решение – это 109.

Напомним, ранее Главред рассказывал о головоломке для людей с нестандартным мышлением. Чтобы ее решить, нужно использовать свои навыки анализа и логического мышления. Задача состоит в том, что нужно найти ключ от скрытого сокровища за секретным кодом на изображении.

Также Главред делился сложной головоломкой, которая предлагает читателям найти ошибку на рисунке, где изображен человек, который смотрит телевизор. Если вы справитесь с этим за пять секунд или меньше, у вас, вероятно, будет впечатляющий IQ.

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