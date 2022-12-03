Серьезный удар по печени: с какими продуктами нельзя сочетать грибы

С какими продуктами лучше не сочетать грибы / ua.depositphotos.com

Грибные блюда есть почти на каждом праздничном столе. Однако после застолья довольно часто случается ощущение тяжести в желудке. Все дело в том, что мы неправильно сочетаем продукты, а особенно грибы. Главред рассказывает, чем опасны грибы, если их неправильно сочетать.

Для начала нужно разобраться, кому грибы вообще противопоказаны в любом виде. Ведь грибы относятся к белковой пище, которая трудно усваивается организмом.

Кто в группе риска:

беременные и кормящие женщины;

дети;

старики;

люди, имеющие заболевания желудочно-кишечного тракта;

аллергики;

люди, страдающие болезнями печени и почек;

те, у кого индивидуальная непереносимость.

С осторожностью грибы нужно употреблять и здоровым людям. Считается, что дневная норма грибов без вреда для здоровья составляет 120-150 гр.

С какими продуктами нельзя сочетать грибы

Если вы заботитесь о своем здоровье, то должны взять себе за привычку сочетать грибы только с теми продуктами, которые легко перевариваются. Дело в том, что грибы имеют в своем составе хитин, который очень хорошо выводит шлаки и токсины, однако сам по себе создает тяжесть в желудке.

Так, грибы ни в коем случае нельзя сочетать с мясом, поскольку такая комбинация может серьезно повлиять на работу печени.

Также грибы нельзя сочетать с фасолью, горохом и сельдереем. Ваш желудок точно не будет рад такой гремучей смеси продуктов.

Кроме того, стоит воздержаться от потребления грибов с белым хлебом и макаронами. Эти сочетания будут очень долго перевариваться и создадут тяжесть в желудке. Заметим, что использовать грибы в качестве начинки для пирожков или пиццы также не лучшая идея.

Не рекомендуется также потреблять грибы вместе с алкогольными напитками. Такое сочетание очень опасно для организма, поскольку может стать причиной пищевого отравления.

С какими продуктами можно сочетать грибы

Грибы лучше всего сочетаются с тушеной капустой, свеклой, картофелем и луком.

Также грибы можно добавлять в различные овощные салаты и готовить из них легкие бульоны. Наилучшим сочетанием будет грибной суп с перловой крупой. Или можете приготовить борщ с грибами и гренками.

Из грибов можно также приготовить вкусные бутерброды. Грибы хорошо сочетаются с вареными яйцами, листьями салата, зеленью, горчицей и черным хлебом.

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