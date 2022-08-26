Серьезные потери и неприятности: названы 2 самых опасных дня сентября 2022

Лунный календарь на сентябрь 2022 - опасные дни / ua.depositphotos.com/

Первый месяц осени порадует приятными моментами и событиями, однако есть дни, негативная энергетика которых может привлечь в жизнь неприятности.

О том, каким знакам зодиака улыбнется удача в начале осени, читайте в материале: Гороскоп на сентябрь 2022: Близнецам – расставание, Весам – большой куш, Козерогам – знаки судьбы.

В дни, когда негативная энергетика проявляет себя в полной мере, следует быть максимально осторожными и беречь ценные вещи.

10 сентября – Меркурий начинает ретроградное движение

Капризный Меркурий снова начинает пятиться назад и этот период может обернуться проблемами и досадными неприятностями для многих. Он продлится до 2 октября и может затронуть любые сферы от профессиональной до финансовой. В день 10 сентября стоит быть особо осторожными с деньгами. Не нужно носить с собой большую сумму, рискуете потерять или просто потратить на эмоциях на ненужные вещи. В этот день также стоит большое внимание уделять полученной информации. Не спешите доверять на слово, в этот день сплетни и слухи – обычное дело. Любые поездки стоит отложить, ничего, кроме головной боли, они не принесут.

10 сентября также произойдет полнолуние в знаке Рыб. Этот день характеризуется эмоциональной нестабильностью и повышенной вероятностью конфликтов.

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26 сентября – Меркурий соединяется с Венерой

В этот день происходит опасное соединение, когда две планеты находятся на одной стороне от Земли. Это может обернуться неприятностями и затронуть любую сферу жизни. Могут одолевать апатия и негативные мысли, появится нежелание выполнять свои привычные обязанности и работать. Однако необходимо взять себя в руки и отогнать весь негатив. Ваши мысли и настроение в этот день могут запрограммировать как на дальнейшие проблемы, так и на успех.

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