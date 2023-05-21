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Серебряные лисички Голливуда: топ-7 знаменитостей, которые не закрашивают седину

Анна Подгорная
21 мая 2023, 12:53 обновлено 21 мая, 12:55
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Сталь в волосах в тренде - женщины сохраняют привлекательность, даже если не маскируют седину. Убедиться в этом можно, взглянув на этих красоток.
Мерил Стрип, Дайан Китон, Мэй Маск
Какие знаменитости отказались закрашивать седину / imdb.com, ua.depositphotos.com, instagram.com/mayemusk

Женские возрастные изменения, особенно в том, что касается внешности, все еще стигматизируются в современном обществе. Отсутствие макияжа или явная седина для многих кажется чем-то до безобразия неприличным. К счастью, знаменитости, которые задают многие тренды, своим примером ломают стереотипы, и вдохновляют женщин не стыдиться серебра в волосах, подаренного природой.

Главред расскажет, какие звезды не закрашивают седину, и очень этим гордятся.

Актерский талант Эммы Томпсон принес ей два "Оскара", два "Золотых глобуса", две премии BAFTA и звание дамы-командора ордена Британской империи. Всенародная любовь к Томпсон безгранична, поэтому всем решительно плевать, какого цвета у нее волосы. Того же мнения и сама артистка - время от времени 64-летняя актриса все еще возвращается к своему натуральному блонду, но большой трагедии из седых волос не делает. Их она демонстрирует и в повседневной жизни, и на съемках.

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Эмма Томпсон
Какие знаменитости отказались закрашивать седину - Эмма Томпсон / ua.depositphotos.com

Темноволосая "королева крика" Джейми Ли Кертис начала седеть достаточно рано, и, по признанию самой актрисы, ждала этого процесса с нетерпением - очень уже ей нравились ее волосы с "естественным мелированием" оттенка "соль с перцем". Свою седину, которая теперь полностью покрыла волосы актрисы, Кертис холит и лелеет, отказываясь от окрашивания даже ради ролей.

Джейми Ли Кертис
Какие знаменитости отказались закрашивать седину - Джейми Ли Кертис / instagram.com/jamieleecurtis

Мама Илона Маска в 75 лет все еще является популярной моделью и музой для многих дизайнеров. Более того - сейчас она гораздо более популярна и востребована, чем в юности, в начале своей карьеры. Важной частью образа Мэй стала белоснежная седина, лихо закрученная в причудливые прически. Эксперименты с образами не заканчиваются с первыми серебристыми паутинками в волосах - это Маск знает наверняка.

Мэй Маск
Какие знаменитости отказались закрашивать седину - Мэй Маск / instagram.com/mayemusk

Миловидная брюнетка была предметом обожания для всех мужчин, и зависти - для всех женщин в 90-ых годах. В двухтысячных - стала синонимом словосочетания "естественная красота" благодаря сотрудничеству с брендом косметики L’Oréal. Несмотря на то, что известность ей в первую очередь принесла именно яркая внешность, сама Энди Макдауэлл к ней относится спокойно. Седые локоны она отрастила во время локдауна, когда парикмахерские услуги были недоступно. Однако после отмены ограничительных мер Макдауэлл решила не возвращаться к окрашиванию волос. "Это не седой, а серебристый цвет. Я перестала красить волосы не потому, что мне все равно, как я выгляжу, а потому, что мне это нравится!" - заявляет актриса.

Энди Макдауэлл
Какие знаменитости отказались закрашивать седину - Энди Макдауэлл / ua.depositphotos.com

Седина в тренде, доказывает Мерил Стрип - легенда Голливуда, которую считают одной из величайших актрис нашего времени даже самые ехидные кинокритики и таблоиды. Она сама - Голливуд, поэтому правила красоты диктует она. По крайне мере в том, что касается лично ее внешности. В повседневной жизни, на сцене или красной дорожке артистка может себе позволить выйти без макияжа и с серебром в волосах. Чего только стоит ее образ седовласой Миранды Пристли в фильме "Дьявол носит Prada".

Мерил Стрип
Какие знаменитости отказались закрашивать седину - Мерил Стрип / ua.depositphotos.com

Несмотря на то, что в киноиндустрии Фостер с 3 лет, она не стала жертвой Голливуда с его преклонением перед вечной молодостью и недостижимыми стандартами красоты. Актриса осознанно отказывается от хирургических и косметологических вмешательств, и даже на ковровых дорожках появляется с минимумом макияжа и без замысловатых причесок. Что же касается седины, то Джоди прекрасно с ней свыклась и принимает ее с радостью и гордостью.

Джоди Фостер
Какие знаменитости отказались закрашивать седину - Джоди Фостер / imdb.com

Оскароносная муза Вуди Аллена и звезда "Крестного отца" Дайан Китон на сцене уже более 50 лет. За это время она успела побывать и в роли роковых красоток, и почтенных дам. Сама актриса к возрасту и связанным с ним изменениями относится спокойно - Китон все еще востребована, как артистка, вопреки тотальному бойкоту на пластическую хирургию и омолаживающие процедуры. То же касается и закрашивания седины: для роли она допускает тонирование, но в жизни, по словам самой Дайан, ей важнее накрасить губы, чем скрывать седину.

Дайан Китон
Какие знаменитости отказались закрашивать седину - Дайан Китон / ua.depositphotos.com

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