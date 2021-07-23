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Сердечный приступ: то, как вы готовите, может увеличить риск смертельного состояния

23 июля 2021, 16:05

Были проанализированы данные о 562 445 участниках.

Сердце_аритмия
Чем больше вы едите жареную пищу, тем больше рискует ваше здоровье. / Pixabay

Проницательное исследование, опубликованное в Британском медицинском журнале, привлекло внимание к тому, что способствует сердечным заболеваниям.

И хотя неудивительно, что это связано с диетой, то, как вы готовите, на нее влияет.

Прием жареной пищи был связан с повышенным риском сердечных заболеваний, причем каждые дополнительные 114 г порции увеличивали риск еще больше. Связь между потреблением жареной пищи и риском сердечных заболеваний была основана на объединенных данных 17 исследований.

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Объединение набора данных из всех 17 исследований означало, что были проанализированы данные о 562 445 участниках, 36 727 из которых перенесли сердечный приступ (или инсульт).

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Следующим этапом анализа было сравнение самой низкой категории еженедельного потребления жареной пищи с самой высокой.

У последней группы (той, кто ел больше жареной пищи) риск сердечных заболеваний был повышен на 22%.

Вдобавок в той же группе на 28% повышен риск "серьезного сердечно-сосудистого события", такого как сердечный приступ.

Более того, у группы, которая еженедельно ела больше всего жареной пищи, риск сердечной недостаточности повышался на 37%.

Эта линейная связь показала, что чем больше вы едите жареную пищу, тем больше рискует ваше здоровье.

Если потребление жареной пищи увеличится на 114 г за неделю, риск сердечного приступа увеличится на три процента.

Кроме того, риск сердечной недостаточности увеличился на 12 процентов, а риск сердечных заболеваний - на два процента.

Однако соблюдайте осторожность, поскольку участники полагались на свою память, когда дело дошло до документирования того, как часто они ели жареную пищу.

Исследователи предположили, что высокое потребление жареной пищи "генерирует вредные трансжирные кислоты из гидрогенизированных растительных масел, которые часто используются для их приготовления".

Считается, что жарка - метод приготовления пищи в горячем масле - способствует воспалительным процессам в организме.

Национальная служба здравоохранения призывает людей "готовить пищу на гриле, готовить на пару, варить, готовить или готовить в микроволновой печи вместо жарки".

Когда дело доходит до самостоятельного приготовления пищи, NHS советует вам "обрезать излишки жира с мяса и снимать кожу с птицы".

Не рекомендуется использовать сало или масло, но при необходимости используйте только "небольшое количество оливкового, подсолнечного или рапсового масла".

Чтобы защитить свое сердце, рекомендуется "выбирать более здоровую пищу".

Здоровая, благоприятная для сердца диета состоит из большого количества фруктов и овощей, цельнозерновых углеводов и нежирных молочных продуктов.

Рекомендуется избегать двух типов жиров: насыщенных и трансжиров.

Насыщенные жиры содержатся в:

  • Масло сливочное
  • Топленое масло
  • Сыр
  • Крем
  • Торты
  • Печенье
  • Выпечка

Трансжиры можно найти в гидрогенизированных маслах, а также в некоторых тортах, бисквитах, выпечке и во фритюре.

Более здоровые варианты включают полиненасыщенные жиры, такие как скумбрия, тунец, лосось и сафлоровое масло.

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