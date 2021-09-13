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Сердечный приступ: "тихие" симптомы, которые можно легко пропустить

13 сентября 2021, 15:41

Некоторые люди могут испытывать лишь незначительную боль, похожую на несварение желудка.

Сердце
В некоторых случаях боли в груди может вообще не быть / Patricia Wong / flickr.com

Тихий сердечный приступ может показаться противоречивым в терминах. Конечно, такое серьезное событие для здоровья, при котором закупорка препятствует притоку адекватной крови к сердцу, не может произойти без вашего ведома, верно?

Регулярные симптомы сердечного приступа могут включать:

  • боль в груди;
  • головокружение;
  • потливость;
  • сбивчивое дыхание;
  • рвота.

Хотя боль в груди часто бывает сильной, некоторые люди могут испытывать лишь незначительную боль, похожую на несварение желудка, пишет Express.co.uk.

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В некоторых случаях боли в груди может вообще не быть, особенно у женщин, пожилых людей и людей, страдающих диабетом, поэтому обнаружить ранние признаки сердечного приступа может оказаться непросто.

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Однако общая картина симптомов помогает определить, есть ли у вас сердечный приступ. Теперь симптомы сердечного приступа у пожилых людей можно так легко пропустить, что у вас, возможно, случился сердечный приступ, даже не осознавая.

Согласно недавнему исследованию Гарвардской медицинской школы (HMS): "Почти половина людей, у которых случился сердечный приступ, не осознают этого в то время.

"Эти так называемые тихие сердечные приступы диагностируются только после события, когда запись электрической активности сердца (электрокардиограмма или ЭКГ) или другой тест выявляет доказательства повреждения сердца".

Опасное забвение невылеченного сердечного приступа может нанести необратимый вред сердцу или привести к летальному исходу.

Исследователи из HMS выясняют, что вызывает эти тихие сердечные приступы. Одно из объяснений может заключаться в том, что, как показывает недавнее исследование, переносимость боли выше среднего. Другие люди принимают свои симптомы за несварение желудка или мышечную боль.

Тем не менее, другие могут чувствовать боль, но в частях верхней части тела, кроме центра груди, что обычно игнорируется. Датское исследование показало, что каждый четвертый сердечный приступ может проявляться атипичными симптомами, которые можно легко отмахнуться или спутать с другими заболеваниями.

В исследовании, проведенном в США, говорится, что люди обращают внимание на первые признаки сердечного приступа, прежде чем покинуть опасное для жизни событие слишком поздно.

Легкий дискомфорт в груди

Сердечные приступы не всегда сопровождаются классическим симптомом сильной боли в груди. Фактически, только половина сердечных приступов протекает таким образом, говорит Гарвардская медицинская школа.

Вместо этого вы можете почувствовать лишь легкий дискомфорт, давление, стеснение или сдавливание в области груди.

Доктор Кеннет Розенфилд, руководитель отделения сосудистой медицины и вмешательства в Массачусетской больнице общего профиля, расположенной в Гарварде, сказал: "Многие люди не осознают, что во время сердечного приступа классический симптом боли в груди возникает только в половине случаев".

Люди иногда описывают симптомы сердечного приступа как дискомфорт или давление в груди, в то время как другие говорят, что они испытывают сильное, раздавливающее ощущение или глубокую боль, похожую на зубную.

Некоторые люди менее чувствительны к боли, чем другие, или могут отрицать свою боль и оставлять симптомы без лечения.

Однако не у всех есть чувство собственной терпимости к боли, и множество других факторов (например, ваше эмоциональное состояние) могут повлиять на восприятие боли.

Люди с диабетом могут быть менее чувствительны к боли, потому что болезнь может ослабить нервы (состояние, известное как диабетическая невропатия), теоретически повышая их риск тихого сердечного приступа.

Во время сердечного приступа локализация боли также может сильно отличаться от человека к человеку, объясняет доктор Розенфилд.

Симптомы могут возникать в руке, плече, шее, челюсти или где-либо еще в верхней половине тела.

"У меня был один пациент, у которого болела мочка уха, а у другого - боль в запястье", - сказал доктор Розенфилд, подчеркнув, что симптомы могут возникать из любой точки тела, и не следует игнорировать необычные признаки.

Другие необычные симптомы, которые люди часто не связывают с сердечным приступом, включают тошноту, рвоту и слабость.

Доктор Розенфилд также объяснил, что "нет никаких сомнений в том, что женщины с большей вероятностью будут испытывать неклассические симптомы сердечного приступа, но важно помнить, что у мужчин тоже могут быть эти симптомы".

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