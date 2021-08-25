Сердечный приступ: кардиологи предупреждают о трех типах продуктов питания, которые уменьшают риск

Кардиологи предупреждают, что к трем типам пищи, от которых следует избегать, относятся сахар, соль и жир. / Journal.spotonline

Сердечный приступ возникает, когда приток крови к сердцу внезапно блокируется, обычно из-за тромба. Для человека жизненно важно, чтобы его диета была полезной для сердца, избегая насыщенных жиров и обработанных пищевых продуктов.

Какие три типа продуктов питания кардиологи настоятельно рекомендуют вам сократить, чтобы снизить риск?

Нездоровая диета с высоким содержанием жиров усугубит затвердение артерий (атеросклероз) и увеличит риск сердечного приступа, пишет Express.co.uk.

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Если вы продолжаете есть неправильную пищу, в артериях образуется больше жировых бляшек.

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Кардиологи предупреждают, что к трем типам пищи, от которых следует избегать, относятся сахар, соль и жир.

Сахар

Диета с добавлением сахара чрезвычайно вредна для здоровья в целом.

Со временем это может привести к большему накоплению жира, что может превратиться в жировую болезнь печени, которая способствует развитию диабета, что повышает риск сердечных заболеваний.

Потребление слишком большого количества добавленного сахара может повысить кровяное давление и усилить хроническое воспаление, которые являются патологическими путями к сердечным заболеваниям.

Поваренная соль

Большое количество соли может привести к повышению артериального давления.

Повышенное артериальное давление со временем приводит к гипертонии и увеличивает риск сердечных заболеваний.

Примеры сердечных заболеваний включают атеросклероз или сердечную недостаточность, или если у вас был сердечный приступ или инсульт.

По словам доктора Сандры Дарлинг, если у вас гипертония или сердечное заболевание, важно потреблять меньше соли, чем обычно рекомендуется.

"В идеале вы должны стремиться к потреблению менее 1500 мг натрия каждый день, чтобы держать артериальное давление под контролем", - добавила она.

Жир

Употребление в пищу слишком большого количества насыщенных жиров может повысить уровень "плохого" холестерина ЛПНП в крови человека, что может увеличить риск сердечных заболеваний и инсульта.

"Хороший" холестерин ЛПВП имеет положительный эффект, поскольку забирает холестерин из частей тела, где его слишком много, в печень, где он удаляется.

Рацион, богатый насыщенными жирами, может повысить общий уровень холестерина и склонить баланс в сторону более вредного холестерина ЛПНП, который вызывает закупорку артерий в сердце и других частях тела.

По этой причине большинство экспертов по питанию рекомендуют ограничивать количество насыщенных жиров до 10 процентов калорий в день.

По данным British Heart Foundation, способы снизить потребление жира включают: