УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Новости

Сенсация на Евровидении 2022: за день до финала ставки букмекеров на победу Украины зашкаливают

13 мая 2022, 20:57

Букмекеры сделали свой прогноз, кто станет победителем Евровидения.

Евровидение 2022
Евровидение 2022 / eurovision.tv

В Италии в городе Турин идет подготовка к финалу Евровидения 2022. Еще задолго до конкурса букмекеры начали прогнозировать, кто выиграет в песенном шоу.

После двух полуфиналов, где определились 25 финалистов конкурса, букмекеры резко подняли ставки на победителя конкурса.

Украину представляет на Евровидении группа Kalush Orchestra. Они будут выступать в финале с песней Stefania.

Букмекеры верят, что в этом году победу одержит Украина.

До открытия Евровидения нам прочили 34% победы, после первого полуфинала отдавали 42, 45 и 49%, а по состоянию на 13 мая – все 60% на победу Украины в конкурсе.

Второе место пока закреплено за Великобританией – от них будет выступать Сэм Райдер песней "Space Man", ему пророчат 11% победы.

А третье место есть шанс завоевать певице из Швеции Корнелии Джейкобс с песней "Hold Me Closer".

Евровидение букмекеры 2022 - топ 10 стран

Евровидение 2022 букмекеры
Евровидение 2022 букмекеры

Также в десятку вошли Испания, Польша, Греция, Сербия, Норвегия, Нидерланды и Молдова.

Последнее место в букмекерской таблице сейчас прогнозируют Германии.

А вот Россию из-за войны в Украине отстранили от конкурса в 2022 году.

Читайте такжеЕвровидение 2022: где смотреть онлайн финал и выступление Украины

Читайте также:

viber
Евровидение букмекеры Украина Евровидение-2022
Реклама
Популярное
Гороскоп на сегодня, 13 мая 2022: Весам – сплетни, Рыбам – долгожданное предложениеГороскоп на сегодня, 13 мая 2022: Весам – сплетни, Рыбам – долгожданное предложение Смотрите в оба: кому из знаков угрожает опасность в ближайшие дниСмотрите в оба: кому из знаков угрожает опасность в ближайшие дни 57-летняя неузнаваемая Маша Распутина снялась без штанов57-летняя неузнаваемая Маша Распутина снялась без штанов Под Киевом пронесся огромный смерч: появилось видео природного явленияПод Киевом пронесся огромный смерч: появилось видео природного явления Мариупольца Беднякова обвинили в предательстве: "Чтобы не "предать свой город" нужно предать страну"Мариупольца Беднякова обвинили в предательстве: "Чтобы не "предать свой город" нужно предать страну"
Поддержите Главред

Последние новости

20:57

Сенсация на Евровидении 2022: за день до финала ставки букмекеров на победу Украины зашкаливают

20:36

Стрелял в голову: установлена личность рашиста, который хвастался жене убийствами

20:32

Евровидение 2022: где смотреть онлайн финал и выступление УкраиныВидео

20:19

Переворот в РФ и свержение Путина — инсайд украинской разведкиВидео

20:10

Monobank возобновляет работу двух сервисов: подробности

Реклама
19:44

Путин тяжело болен: в Британии раскрыли страшный диагноз хозяина КремляВидео

19:36

Не могут успокоиться: хакеры из России пригрозили сорвать победу Украины на ЕвровиденииВидео

19:36

Россия потеряла шанс захватить Украинумнение

19:35

Россияне пробили новое дно: допрашивают детей в Мариуполе

19:23

Кулеба пояснил ситуацию, при которой Венгрия заблокирует нефтяное эмбарго против РФ

19:23

Глава Пентагона впервые с начала войны поговорил с ШойгуВидео

19:08

Лунное затмение 16 мая 2022 года: чего нельзя делать, чтобы уберечься от беды

19:07

Анормальная жара и смерчи: синоптики рассказали, каким будет июнь в УкраинеВидео

18:59

ВСУ заходят в тыл рашистам: штурм оккупантов захлебнулся на трех направленияхВидео

18:56

Иван Яковина. Наша арта - лучшая в мире: как цифровые технологии помогают мочить оккупантовВидеоблоги

18:55

Русские оккупанты подло убили украинца пулей в спину, когда тот попросился в туалет

18:53

Тимошенко рассказал, как удалось возобновить водоснабжение в Николаеве

18:51

В разведке Украины рассказали, когда ждать переломного момента в войне с РФВидео

18:39

Устроят ад рашистам в небе: ФРГ планирует вооружить Украину мощными системами ПВОВидео

18:17

Сказочное везение, денежный успех и счастье в любви: три знака зодиака станут любимчиками фортуны на ближайшие годы

Реклама
18:10

Эрдоган выступил против вступления Финляндии и Швеции в НАТО: там "поддерживают терроризм"

18:06

Россия ищет способ осуществить блицкриг-2: зачем Лукашенко гонит войска к украинской границемнение

18:04

Британия ударила санкциями по Кабаевой и по бывшей жене Путина: кто еще в списке

17:59

Помощь на €30 млрд: в G7 планируют бюджетную поддержку УкраиныВидео

17:53

"Мы сейчас только теряем": Горбунов рассказал о заработках во время войны

17:53

Kalush Orchestra попали в скандал: музыкантам пришлось объяснить свой поступокВидео

17:33

"Что с тобой не так?": глава ФБУ зашкварился братанием с россияниномВидео

17:20

"Высокоточные и очень эффективные": Залужный показал яркие фото работы бойцов ВСУ с гаубицами M777Фото

17:19

Статус кандидата в ЕС и контрибуции от России: Дуда сделал заявление в поддержку УкраиныВидео

17:06

В РФ пылает завод приближенного к Путину миллиардера ПумпянскогоВидео

17:05

"Насиловали по очереди": украинка рассказала о нечеловеческих зверствах оккупантовВидео

16:56

Оккупантов выбивают из-под Харькова: в США рассказали о контрнаступлении ВСУВидео

16:31

"Нацистов в Украине нет": Шольц поставил на место ПутинаВидео

16:28

Санкции против РФ точно содержат эмбарго на нефть - журналист "Радио Свобода"

16:27

"Второго фронта и войны в Грузии не будет": в Тбилиси отвергли бои за Абхазию и Южную ОсетиюВидео

16:18

Приметы на 15 мая: что нельзя делать и как привлечь деньгиВидео

15:55

РФ потеряет шанс на победу: Резников назвал сроки коренного перелома в войнеВидео

15:49

В Кремле полно фанатов Гитлера, символ "Z" - не случайность - российский социолог

15:47

Русский флаг - флаг захватчиков: Зеленский объяснил, почему украинцы возмутились идее Папы Римского о "примирении" с РФВидео

15:33

Ведущий "Холостяка" выехал в Польшу: как ему это удалось

Реклама
15:33

Спектакль для глупого россиянина: зачем Путин пугал всех нападением НАТОмнение

15:32

"Поговори с павлинами": Лавров нахамил журналистам в ДушанбеВидео

15:28

Позор Путина и поражение в Украине: на Западе резко разнесли главу РФ и поставили условие по санкциямВидео

15:24

"Это римейк Курской дуги": Гиркина уже трясет от позора армии РФ на ДонбассеВидео

15:20

Невозможно вкусно: рецепт пирога на скорую руку, который восхитит любогоВидео

14:57

Украина никогда не признает "автономию" Донбасса и Крым частью РФ - ЗеленскийВидео

14:46

Приметы на 14 мая: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

14:30

Зеленский назвал главное условие победы в войне против РоссииВидео

14:21

На город с полумиллионным населением - 23 новобранца: россияне отказываются воевать в Украине

14:03

Жадные российские генералы на Херсонщине устраивают кровавые разборкиВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять