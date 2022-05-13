Сенсация на Евровидении 2022: за день до финала ставки букмекеров на победу Украины зашкаливают

Букмекеры сделали свой прогноз, кто станет победителем Евровидения.
В Италии в городе Турин идет подготовка к финалу Евровидения 2022. Еще задолго до конкурса букмекеры начали прогнозировать, кто выиграет в песенном шоу.
После двух полуфиналов, где определились 25 финалистов конкурса, букмекеры резко подняли ставки на победителя конкурса.
Украину представляет на Евровидении группа Kalush Orchestra. Они будут выступать в финале с песней Stefania.
Букмекеры верят, что в этом году победу одержит Украина.
До открытия Евровидения нам прочили 34% победы, после первого полуфинала отдавали 42, 45 и 49%, а по состоянию на 13 мая – все 60% на победу Украины в конкурсе.
Второе место пока закреплено за Великобританией – от них будет выступать Сэм Райдер песней "Space Man", ему пророчат 11% победы.
А третье место есть шанс завоевать певице из Швеции Корнелии Джейкобс с песней "Hold Me Closer".
Евровидение букмекеры 2022 - топ 10 стран
Также в десятку вошли Испания, Польша, Греция, Сербия, Норвегия, Нидерланды и Молдова.
Последнее место в букмекерской таблице сейчас прогнозируют Германии.
А вот Россию из-за войны в Украине отстранили от конкурса в 2022 году.
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