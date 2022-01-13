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Сенат США провалил проект о жестких санкциях против Северного потока-2

13 января 2022, 23:22
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Для утверждения законопроекта о санкциях нужны были 60 голосов законодателей.

Северный поток-2
Сенат США провалил голосования по санкциям против СП-2 / Getty Images

В четверг, 13 января, Сенат США не поддержал законопроект республиканца Теда Круза о санкциях против Северного потока-2. Для его утверждения не удалось набрать необходимых 60 голосов во время заседания Сената.

Для утверждения законопроекта о санкциях против Северного потока-2, который в Сенат внесли республиканцы Чак Шумер и Тед Круз, нужны были 60 голосов законодателей. Однако набрать их не удалось.

Накануне голосования в Сенате администрация Белого дома выступила против законопроекта, который обязывал ввести санкции против ответственных за работу над Северным потоком-2. Принятие этого документа подорвет единство европейских союзников.

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Документ обязывал главу Белого дома в течение 15 дней ввести санкции против "любого должностного лица структуры, созданной или ответственной за планирование, строительство или эксплуатацию" газопровода и самой такой структуры.

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Таким образом Тед Круг пытался вернуть американские ограничения в отношении оператора проекта компании Nord Stream 2 AG и ее исполнительного директора Маттиаса Варнига, которые предполагали блокирование активов в американской юрисдикции и запрет на въезд в страну.

Сертификация Северного потока-2

Ранее Федеральное сетевое агентство Германии приостановило процесс сертификации компании-оператора российского газопровода Северный поток-2. Процедуру поставили на паузу из-за несоответствия структуры собственности проекта немецкому законодательству.

В ФРГ поставили РФ условие, согласно которому Nord Stream AG должна зарегистрировать в Германии новую компанию и отдать ей во владение часть магистрали, проложенную по немецкой территории.

До тех пор, пока Газпром не выполнит условия немецкого регулятора, сертификация газопровода Северный поток-2 возобновлена не будет.

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