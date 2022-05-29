Съемочная группа ТСН попала под обстрел: бежали в укрытие во время прямого включения

Съемочная группа ТСН попала под обстрел возле Бахмута / Скриншот

Во время прямого эфира журналист ТСН Александр Загородний и оператор Иван Головач попали под обстрел со стороны рашистов. Съемочная группа как раз работала возле Бахмута. Об этом сообщает ТСН.

Журналист рассказывал об обстрелах трассы Бахмут - Лисичанск. В это время съемочная группа сама оказалась в ловушке, ведь эти позиции начали обстреливать. Загородний дал понять, что он услышал звук, похожий на пролетающую над головой ракету.

Журналист и оператор сразу спрятались в так называемое укрытие, которое могло спасти лишь от осколков в случае взрыва вблизи. Уже лежа им пришлось заканчивать включение.

Напомним, Вооруженные силы Украины отбросили российских оккупантов с трассы Лисичанск-Бахмут. Теперь трасса меньше простреливается и по ней могут передвигаться гуманитарные грузы.

Ранее Гайдай опроверг распространяемую в СМИ информацию о том, что трасса "Лисичанск-Бахмут" якобы перекрыта российскими оккупантами.

"После обеда СМИ начали распространять новость о том, что оккупанты якобы отрезали "дорогу жизни". Это не соответствует действительности. Дорога простреливается, но мы уже смогли завезти гуманитарные грузы", – написал он в соцсетях.

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