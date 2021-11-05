Семейный психолог пояснила, как правильно паре распознать сексуальную дисгармонию

Семейный психолог, как правильно паре распознать сексуальную дисгармонию / flickr.com/

Сексуальную дисгармонию в паре никак нельзя пускать на самотек. Об этом заявила Алена Щербань ‒ семейный психолог, психотерапевт, сексолог ‒ отвечая на вопрос читателя во время чата на Главреде.

"Паре точно это понятно. Сексуальная дисгармония начинается тогда, когда исчезает возбуждение. В начале отношений возбуждение всегда яркое, но со временем сексуальность и эротику важно поддерживать. Если в паре есть эмоциональная безопасность, то эротическое либидо поддерживать легче, делиться друг с другом своими желаниями и фантазиями, решаться на новые эксперименты, пробовать исследовать тело друг друга (прикасаться, присылать друг другу эротические картинки и объясняя, что именно Вас в них возбуждает). Так партнер будет хоть немного понимать вас и ваши желания", ‒ заявила она.

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Напомним, ранее психологи рассказали, как распознать мужчин, которым от женщин нужен только секс.

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