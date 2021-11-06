Семейный психолог дала совет, что нужно делать, если мужчина-партнер пошел на измену

Семейный психолог дала совет, что нужно делать при измене / Anna Net / flickr.com

Доверие в отношениях в случае, если мужчина изменил своей партнерше, придется выстраивать заново.

Об этом заявила Алена Щербань ‒ семейный психолог, психотерапевт, сексолог ‒ отвечая на вопрос читателя во время чата на Главреде.

"Судя по вопросу, случилась измена, и парень хотел бы остаться в отношениях. Для женщины в данном случае есть один вариант. Запросить какую-то компенсацию (эмоциональную, материальную, шопинг, шубу, машину) – что-то, что перекроет ее состояние стресса. Но доверие в этих отношениях теперь придется выстраивать с нуля", ‒ говорит Щербань.

По мнению специалистки, измена партнера ‒ конкретный сигнал о том, что в отношениях явные проблемы.

"Измена случается не просто так. Если случается измена – это хороший звоночек, чтобы посмотреть, чего в отношениях не хватает. В сексуальной сфере, например, часто между партнерами случается недоверие: он стесняется о чем-то попросить, а она категорически относится к его желаниям. Пустота всегда стремится к заполнению. Если в паре нет доверия, чтобы откровенно поговорить о своих желаниях и фантазиях, партнер может пойти искать это на стороне", ‒ подытожила Щербань.

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Напомним, ранее Алена Щербань рассказала о том, что сексуальную дисгармонию в паре никак нельзя пускать на самотек.

До того психологи рассказали, как распознать мужчин, которым от женщин нужен только секс.

Полную версию чата с Аленой Шербань читайте здесь

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