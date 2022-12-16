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Семь женских имен, чьи владелицы неразлучны с успехом

16 декабря 2022, 09:19
В имени женщины любая буква несет с собой не только звук, но и вибрации, которые оказывают на нее вполне конкретное влияние. Главред разобрался детально в теме.
Женщины
Женщины / коллаж фото DC / Toℓeg flickr.com/

Женщины с определенными именами, говорят астрологи, чаще остальных долго живут в браке, делают успешную карьеру. Как будто некие добрые феи над ними ворожат.

Александра

Сашеньки – девушки с крепкой волей и разумом. И очень любят закалять свой характер трудностями и невзгодами. Однако Саши чаще всего успешно их преодолевают. Астрологи говорят, что это имя дарует ей крепкую защиту.

Варвара. У Варенек всегда мощная энергетика. Потому-то они чаще всего − очень рисковые и обычно выходят сухими из воды. Плюс Вари любят духовно развиваться и рисковать. Но, утверждают астрологи, благодаря имени, Варвары добиваются успеха и ловят удачу в свои сети.

Виктория. Виконьки – их имена несут вибрации удачи. И позволяют женщинам с таким именем достигать побед в любой отрасли. И, в большинстве случаев, они удачно выходят замуж и постоянно добиваются желаемых успехов в работе.

Маргарита. Риточки – обычно очень сильные дамы. Госпожи, воительницы, королевы и лидерки. Но часто они при всем при этом крайне нежные и женственные. Обладательницы этого имени очень и очень часто реально завоевывают успех.

Вероника. Очень часто они мудры и талантливы. У них хватает сильной интуиции. И чаще всего это дает возможность им предсказывать будущее и правильные решения принимать. Благодаря своему имени, говорят астрологи, Вероники сильно умны и всегда с собой имеют невидимый талисман.

Елизавета. Лизоньки (по крайней мере, большинство из них) – баловницы судьбы. К ним благосклонна судьба. И потому-то они хорошо умеют довольствоваться дарами небес. Ну и в самом лучшем случае их жизненный путь получается легкий и ровный (без разных потрясений).

Ульяна. Ули обычно с виду довольно чувственны, нежны и уязвимы. Но под этой обманчивой маской обычно прячутся стальные нервы и мощный ум. Если захотят, то легко закрутят вокруг себя и других теплую атмосферу. Ну и Ули, как правило, души компаний. Могут обогреть вниманием каждого и готовы всем помочь. А в работе Ульяны настойчивы и амбициозны (и поэтому часто достигают вершин).

Что стоит учитывать читателю

Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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