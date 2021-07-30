Семь признаков больного кишечника: главные показатели

Дискомфорт в желудке может проявляться в виде диареи / Pixabay

Здоровье вашего кишечника является прямым отражением вашего общего состояния здоровья, и когда у вас нездоровый кишечник, это может сказаться на всем вашем теле.

Многие факторы могут способствовать нездоровому кишечнику, включая высокий уровень стресса, бессонницу, обработанные и сладкие продукты или даже прописанные антибиотики, поэтому держать свой кишечник под контролем может быть сложно.

Express.co.uk побеседовал с Тимом Гудвином, основателем Lean Greens, чтобы узнать, как определить, нездоровится ли ваш кишечник.

Дискомфорт в желудке

Дискомфорт в желудке может проявляться в виде диареи, запора, вздутия живота, изжоги, газов и болей в животе.

Гудвин сказал: "Хотя эти симптомы обычны, они ненормальны. У сбалансированного кишечника не должно быть проблем с перевариванием пищи и выделением стула. Если вы регулярно испытываете эти симптомы, лучше всего проконсультироваться со своим терапевтом или диетологом, не страдаете ли вы СРК (синдромом раздраженного кишечника), распространенным заболеванием, поражающим толстый кишечник. Они могут посоветовать вам, каких продуктов следует избегать, а также какие добавки добавить в свой рацион".

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Тяга к сахару

Тяга к сахару - удивительный симптом плохого здоровья кишечника.

Гудвин объяснил: "По сути, кишечные микробы выделяют белки, которые похожи на регулирующие голод гормоны лептин и грелин. Это влияет не только на наш уровень голода и тягу к еде, но и на наше настроение. Если вы едите много сахара, бесполезные бактерии будут процветать на нем и выделять больше белков, чтобы вы захотели еще больше. Улучшение здоровья кишечника может помочь вашему организму избавиться от этих бесполезных бактерий и улучшить ваше общее настроение и здоровье".

Медлительность

Когда ваше тело не получает достаточно хороших бактерий из продуктов, которые мы едим, вредные бактерии могут процветать.

Гудвин сказал: "Исследования показывают, что проблемы с пищеварением могут вызывать усталость надпочечников, что, в свою очередь, может вызвать проблемы с пищеварением, поскольку вашей иммунной системе приходится труднее бороться, чтобы избавиться от вредных бактерий в организме - это порочный круг! Попробуйте очистить организм от чрезмерно обработанных или сладких продуктов и выберите рецепты, которые удаляют токсины и способствуют здоровью кишечника.

"Банан, яйца и пудинг с семенами чиа - отличные варианты для утра.

"На обед выберите средиземноморский рубленый салат, а вечером попробуйте лазанью из кабачков и помидоров или голубцы из энчилады".

Непреднамеренные изменения веса

Похудение или увеличение веса без активного изменения диеты или режима упражнений могут быть признаком плохого кишечника.

Гудвин сказал: "Сбалансированный кишечник должен иметь возможность накапливать жир, регулировать уровень сахара в организме и легко усваивать питательные вещества. Бактерии, которые мы получаем с пищей, могут косвенно изменить поведение кишечника и вызвать увеличение веса, тогда как потеря веса может быть признаком чрезмерного бактериального роста в тонком кишечнике.

"Если у вас были длительные периоды быстрой потери веса, а затем набора, обязательно обратитесь к врачу, чтобы узнать, какое лечение для вас лучше всего".

Недостаток сна

Недостаток сна может быть вызван множеством факторов, включая проблемы с психическим здоровьем, гормональные нарушения, боль, ожирение, диабет и многое другое.

Гудвин сказал: "Здоровье кишечника, безусловно, может быть частью этого, особенно если вы употребляете алкоголь или сладкую пищу перед сном. Большая часть серотонина, также известного как гормон счастья, вырабатывается в кишечнике. Плохое состояние кишечника может повлиять на ваш сон, а значит, и на ваше настроение. Узнайте причину нарушения сна, поговорив со своим терапевтом, который посоветует вам, что делать дальше.

"Возможно, вам нужно добавить больше клетчатки в свой рацион, регулярно заниматься спортом, избегать сладких продуктов или поговорить с терапевтом о своих проблемах с психическим здоровьем".

Раздражение кожи

Зуд или болезненность кожи могут дать представление о том, что происходит с вашим кишечником.

Розацеа, угри и дерматит могут воспаляться из-за пищевой непереносимости, неправильного питания и воспалений в кишечнике.

Гудвин добавил: "Синдром дырявого кишечника может быть связан с повреждением кишечника, и что" утечка "определенных белков, микробов или токсинов может абсорбироваться в организм, создавая кожные заболевания и проблемы со здоровьем".

Неприятный запах изо рта

Неприятный запах изо рта также может сигнализировать о плохом здоровье кишечника, и мы не говорим о чесночном хлебе, который вы ели за обедом или когда вы забыли прополоскать рот жидкостью для полоскания рта после чистки зубов.

Гудвин сказал: "Все, что не может пройти, остается в вашей пищеварительной системе и ферментирует, может вызвать неприятный запах изо рта.

"Неприятный запах изо рта также может быть признаком проблемы с рефлюксом, такой как ГЭРБ, или признаком того, что бактерии в желудке могут привести к язве желудка.

"Какой бы ни была основная причина, лучше всего проконсультироваться с врачом, чтобы понять, как ваше пищеварение может способствовать ухудшению здоровья".